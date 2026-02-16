Яник Синер работи върху сервиса си преди старта в Доха

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Станко Димов
Чете се за: 02:57 мин.
Спорт
Италианецът говори пред медиите в Доха в навечерието на надпреварата.

Яник Синер
Снимка: БГНЕС
Не само Карлос Алкарас отделя специално внимание на сервиса си. Световният №2 Яник Синер също поставя акцент върху началния удар преди участието си на Qatar ExxonMobil Open, който е първият му турнир от категория ATP 500 за сезона.

Италианецът говори пред медиите в Доха в навечерието на надпреварата и призна, че работата върху сервиса е приоритет.

„Честно казано, в момента работим върху обичайните неща. Опитваме се да направим сервиса ми много стабилен – това е елементът, върху който се фокусираме най-много. Прекарвам и доста време във фитнеса. Тренировките там са много важни. Опитвам се да направя още една крачка напред и това е“, заяви Синер.

Синер е втори поставен в Доха, където водач в схемата е световният №1 Карлос Алкарас. Турнирът бележи първото участие на италианеца след полуфиналната му загуба от Новак Джокович на Australian Open миналия месец. В този двубой Синер вкара 75% от първия си сервис и спечели 80% от точките на първо подаване.

Въпреки разочарованието от отпадането, Синер подчерта, че последните две седмици са били използвани за надграждане на основите, поставени по време на предсезонната подготовка в Дубай.

„Сезонът вече започна. Голяма част от работата свършихме по време на паузата. Сега се стремим да поддържаме нивото на физическа подготовка и да продължим да надграждаме. Мисля, че всичко върви добре. Разбира се, нужни са мачове, за да получиш най-добрата обратна връзка“, добави италианецът.

Именно връзката между интензивността в тренировките и представянето в мачовете ще бъде водеща за него през седмицата в Доха.

В първия кръг Синер ще се изправи срещу чеха Томаш Махач. Италианецът води с 2-0 победи в директните им сблъсъци и прави своя дебют в основната схема на турнира от категория ATP 500 в катарската столица.

„Преди няколко години спечелих юношески турнир тук, така че мястото ми е добре познато. Сега нивото е различно, но съм много развълнуван и ще видим какво предстои“, каза Синер.

В ранглистата Синер изостава на 2750 точки от Алкарас, но до турнира в Рим през май няма точки за защитаване – фактор, който може да се окаже ключов в битката за върха.

