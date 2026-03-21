Ясен е разширеният състав на българския национален отбор по футбол за юноши до 17 г. за евроквалификациите

Двубоите стартират на 24 март.

Български национален отбор по футбол за юноши до 16 години
Снимка: Български футболен съюз
Селекциoнерът на България U17 Светослав Петров определи разширения състав за европейските квалификации в Пловдив и Пазарджик.

Националният отбор на България до 17 години ще домакинства в квалификационен рунд 2 на Група В2, като съперници на "лъвчетата" са отборите на Азербайджан, Малта и Литва.

Двубоите стартират на 24 март и ще се проведат в рамките на една седмица, в която всеки отбор ще изиграе по три срещи. България ще бъде домакин на два от своите мачове на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив, а третият двубой ще се състои на Стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик.

Програмата за българския тим е следната:

На 24 март от 15:00 часа България се изправя срещу Азербайджан на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.
На 27 март от 15:00 часа „лъвчетата“ срещат Малта отново на стадион „Христо Ботев“.
На 30 март от 13:00 часа България играе срещу Литва на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик.

Състав на България:

Вратари: Александър Панайотов (Лудогорец), Алек Здравков (Левски)

Защитници: Мартин Пенчев (Черно море), Тимур Мустафа (Лудогорец), Виктор Бейков (Хофенхайм), Максимилиян Лазаров (Славия), Преслав Стойков (Лудогорец), Александър Ценов (Левски)

Полузащитници: Димитър Кънев (Септември София), Ернан Ангелов (Левски), Александър Вутов (Септември София), Ястиян Георгиев (Лудогорец), Иван Филипов (Ботев Пловдив), Виктор Добрев (Септември София)

Нападатели: Александър Маринов (Септември София), Петър Байряков (Ботев Пловдив), Калоян Деянски (Левски), Лазар Петров (Левски), Андрей Грозданов (Септември София), Николай Попов (Удинезе)

#Български национален отбор по футбол за юноши до 17 години

ТОП 24

Почина холивудската звезда Чък Норис
1
Почина холивудската звезда Чък Норис
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
2
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по лека атлетика в зала в...
След проверка: Разкриха незаконен дом за възрастни край Варна
3
След проверка: Разкриха незаконен дом за възрастни край Варна
В следващите дни ще се задръжи ветровито, облачно и с валежи на места
4
В следващите дни ще се задръжи ветровито, облачно и с валежи на места
Репатрираха автомобил със стикер за инвалид в Благоевград, въпреки спазени изисквания
5
Репатрираха автомобил със стикер за инвалид в Благоевград, въпреки...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
6
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
3
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
4
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
5
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
6
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...

Още от: Футбол

Александър Исак ще е на линия за мача с ПСЖ
Александър Исак ще е на линия за мача с ПСЖ
Арда разби Септември с 4:1 като гост Арда разби Септември с 4:1 като гост
Чете се за: 01:05 мин.
Първа лига: Септември - Арда (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Септември - Арда (ГАЛЕРИЯ)
Ланс се върна на върха в Лига 1 с домакински успех над Анже Ланс се върна на върха в Лига 1 с домакински успех над Анже
Чете се за: 01:50 мин.
РБ Лайпциг вкара четири гола до почивката и разгроми Хофенхайм РБ Лайпциг вкара четири гола до почивката и разгроми Хофенхайм
Чете се за: 01:45 мин.
Левски посреща Черно море на „Герена“ Левски посреща Черно море на „Герена“
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

МВнР: България призовава да се спре поставянето на мини в Ормузкия проток
МВнР: България призовава да се спре поставянето на мини в Ормузкия...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Цените на горивата у нас продължават да се покачват Цените на горивата у нас продължават да се покачват
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Заради мъртви птици: Басейнова дирекция ще изследва водни проби от Шабленското езеро Заради мъртви птици: Басейнова дирекция ще изследва водни проби от Шабленското езеро
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Дъждовна неделя ни очаква, в София максималните температури ще са около 8° Дъждовна неделя ни очаква, в София максималните температури ще са около 8°
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Куриозен случай в Пловдивско: Осъдиха земеделец за премахната...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: САЩ разреши покупката на ирански петрол,...
Чете се за: 01:22 мин.
Близък изток
20–30% от хората по света имат проблеми със съня
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Войната в Украйна - преговори за мир между САЩ и Украйна
Чете се за: 01:12 мин.
Европа
