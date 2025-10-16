Ясен e съставът на България U15 за приятелския турнир срещу Литва, Полша и Словакия

Селекцинерът на България U15 Петър Карачоров определи разширения състав за приятелския турнир на УЕФА, който ще срещне отборите на България, Литва, Полша и Словакия при юношите до 15 години между 17 и 22 октомври на терените на Националната футболна база.

В първата среща селекцията на наставника Петър Карачоров ще се изправи срещу Литва на 17 октомври от 11.00 часа. От 16.00 часа в същия ден следва двубоя между Полша U15 и Словакия U15. Във втория си мач България U15 ще играе със Словакия U15 на 19.10 от 11.00 часа, а от 16.00 часа е мачът Литва U15 – Полша U15. В заключителните трети срещи на 22.10 от 11.00 часа се срещат Словакия U15 и Литва U15, а родната селекция ще играе от 16.00 часа с Полша U15.

Мачовете от турнира ще бъдат първи международни срещи за този отбор.

Състав:

Вратари

1. Лука Маркес (ЦСКА 1948)

2. Александър Галев (Левски)

Защитници

3. Димитър Цуков (ЦСКА)

4. Васил Въргулев (Ботев Пловдив)

5. Александър Ангелов (Лудогорец)

6. Борис Стефанов (Национал София)

7. Валентин Петров (Левски)

8. Галин Димитров (Славия)

9. Денислав Петров (Лудогорец)

10. Румен Даскалов (ЦСКА)

Полузащитници

11. Ник Георгиев (Лудогорец)

12. Никола Иванов (Динамо Загреб, Хърватия)

13. Алекс Цинигаров (Локомотив Пловдив)

14. Даниел Рангелов (Лудогорец)

15. Никола Радев (Септември София)

16. Даниел Лилковски (Локомотив Пловдив)

Нападатели

17. Мартин Данчев (ЦСКА 1948)

18. Емилиян Николов (Левски)

19. Йоан Йорданов (Лудогорец)

20. Красимир Иличев (ЦСКА 1948)

21. Георги Тодоров (Левски)

22. Давид Георгиев (Септември София)