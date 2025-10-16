БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Румен Радев: Ставаме свидетели на това как...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ясен e съставът на България U15 за приятелския турнир срещу Литва, Полша и Словакия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Турнирът започва на 17 октомври.

Български национален отбор по футбол за юноши до 15 години
Снимка: Български футболен съюз
Слушай новината

Селекцинерът на България U15 Петър Карачоров определи разширения състав за приятелския турнир на УЕФА, който ще срещне отборите на България, Литва, Полша и Словакия при юношите до 15 години между 17 и 22 октомври на терените на Националната футболна база.

В първата среща селекцията на наставника Петър Карачоров ще се изправи срещу Литва на 17 октомври от 11.00 часа. От 16.00 часа в същия ден следва двубоя между Полша U15 и Словакия U15. Във втория си мач България U15 ще играе със Словакия U15 на 19.10 от 11.00 часа, а от 16.00 часа е мачът Литва U15 – Полша U15. В заключителните трети срещи на 22.10 от 11.00 часа се срещат Словакия U15 и Литва U15, а родната селекция ще играе от 16.00 часа с Полша U15.

Мачовете от турнира ще бъдат първи международни срещи за този отбор.

Състав:

Вратари
1. Лука Маркес (ЦСКА 1948)
2. Александър Галев (Левски)

Защитници
3. Димитър Цуков (ЦСКА)
4. Васил Въргулев (Ботев Пловдив)
5. Александър Ангелов (Лудогорец)
6. Борис Стефанов (Национал София)
7. Валентин Петров (Левски)
8. Галин Димитров (Славия)
9. Денислав Петров (Лудогорец)
10. Румен Даскалов (ЦСКА)

Полузащитници
11. Ник Георгиев (Лудогорец)
12. Никола Иванов (Динамо Загреб, Хърватия)
13. Алекс Цинигаров (Локомотив Пловдив)
14. Даниел Рангелов (Лудогорец)
15. Никола Радев (Септември София)
16. Даниел Лилковски (Локомотив Пловдив)

Нападатели
17. Мартин Данчев (ЦСКА 1948)
18. Емилиян Николов (Левски)
19. Йоан Йорданов (Лудогорец)
20. Красимир Иличев (ЦСКА 1948)
21. Георги Тодоров (Левски)
22. Давид Георгиев (Септември София)

#Български национален отбор по футбол за юноши до 15 години

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в Перник?
1
Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в...
"Да, България“ сезира вътрешния министър, прокуратурата и КПК за купуване на гласове в Пазарджик
2
"Да, България“ сезира вътрешния министър, прокуратурата...
Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски
3
Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
4
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при потопа в Елените
5
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при...
Напрежение пред сградата на МВР в София заради протест на БОЕЦ (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
Напрежение пред сградата на МВР в София заради протест на БОЕЦ...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Футбол

Ботев Пловдив започна подобряване на условията на клубната база
Ботев Пловдив започна подобряване на условията на клубната база
Атанас Фурнаджиев: България не изгражда футболисти и не работи правилно, защото не инвестира Атанас Фурнаджиев: България не изгражда футболисти и не работи правилно, защото не инвестира
Чете се за: 03:15 мин.
Поклонението пред Иван Зафиров ще се състои в неделя Поклонението пред Иван Зафиров ще се състои в неделя
Чете се за: 00:37 мин.
Лионел Меси постави нов рекорд с асистенциите си срещу Пуерто Рико Лионел Меси постави нов рекорд с асистенциите си срещу Пуерто Рико
Чете се за: 00:45 мин.
Божидар Митрев: В националния отбор заплащват Светослав Вуцов Божидар Митрев: В националния отбор заплащват Светослав Вуцов
Чете се за: 02:15 мин.
Александър Димитров: Светльо Вуцов закъсня, но никой не го е тормозил Александър Димитров: Светльо Вуцов закъсня, но никой не го е тормозил
Чете се за: 04:00 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и предава властта
Президентът Румен Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде оставка Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде оставка
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове, свързани с т.нар. "трима големи" Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове, свързани с т.нар. "трима големи"
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради ареста на Благомир Коцев Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради ареста на Благомир Коцев
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
(Не)стабилността на едно мнозинство: Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
"Ангели на пътя": Докога ще търпим?
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ