ИЗВЕСТИЯ

Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Чете се за: 00:45 мин.
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за...
Чете се за: 02:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.

Йоханес Тингнес Бьо сменя биатлона с футбола

Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Петкратният олимпийски шампион ще заиграе за шестодивизионен клуб в Норвегия.

изключителен йоханес тингнес бьо триумфира златото преследването 125 световното биатлон
Петкратният олимпийски шампион по биатлон Йоханес Тингнес Бьо, обяви, че е подписал договор с футболния клуб Вингер.

Бьо публикува информация за подписването на споразумение с клуба, който играе в шестата по сила дивизия на норвежкото първенство, в стила на трансферния експерт Фабрицио Романо, посочвайки трансферната сума от 80 евро.

Както е отбелязано на уебсайта на Норвежката футболна асоциация, Бьо ще играе като полузащитник.

"Започваме! Нов клуб, първи мач утре", написа 32-годишният Бьо в социалните мрежи.

Норвежецът е петкратен олимпийски, 23-кратен световен шампион и петкратен носител на Световната купа. През януари той обяви, че ще прекрати спортната си кариера.

