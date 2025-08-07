Йоханес Тингнес Бьо сменя биатлона с футбола

Петкратният олимпийски шампион ще заиграе за шестодивизионен клуб в Норвегия.
Петкратният олимпийски шампион по биатлон Йоханес Тингнес Бьо, обяви, че е подписал договор с футболния клуб Вингер.
Бьо публикува информация за подписването на споразумение с клуба, който играе в шестата по сила дивизия на норвежкото първенство, в стила на трансферния експерт Фабрицио Романо, посочвайки трансферната сума от 80 евро.
Както е отбелязано на уебсайта на Норвежката футболна асоциация, Бьо ще играе като полузащитник.
"Започваме! Нов клуб, първи мач утре", написа 32-годишният Бьо в социалните мрежи.
Норвежецът е петкратен олимпийски, 23-кратен световен шампион и петкратен носител на Световната купа. През януари той обяви, че ще прекрати спортната си кариера.