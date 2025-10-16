БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Йордан Минчев отново на висота за Кемниц в Еврокъп (ВИДЕО)

от Веселин Михайлов
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Баскетболният национал продължава със силните си изяви за германците.

Йордан Минчев отново на висота за Кемниц в Еврокъп (ВИДЕО)
Снимка: NINERS Chemnitz/Instagram
Йордан Минчев затвърди силното си представяне, но Кемниц сгреши за втори път от началото на сезона в Еврокъп. Българинът и неговите съотборници отстъпиха при визитата си на Бешикташ с 88:93 в мач от третия кръг в група B.

Минчев намери място в стартовата петица и отново не разочарова. Българският национал спази традицията, поставяйки името си сред реализаторите. Крилото остави на сметката си 15 точки, 3 борби, 3 асистенции, 2 откраднати топки и 1 чадър за 35 игрови минути. При стрелбата си той бе 7/8 от средна дистанция, 0/1 зад арката и 1/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Съставът на Родриго Пасторе има на сметката си една победа и две загуби в турнира. На 22 октомври (сряда) Минчев и компания ще приемат Лондон Лайънс.

Началото предложи немалка интрига, а в края на първата част домакините се поздравиха с аванс от 8 точки в края на дебютната част. Отборът от Истанбул показа още по-добро лице в нападение във втория период, взимайки още по-сериозно надмощие, за да се изстреля на голямата почивка при 55:47.

Гостите не се отказаха и тези думи се затвърдиха при подновяването на играта, когато съумяха да поставят равенството на таблото за 66:66 след 30 минути игра. Драматични моменти не липсваха и в последната част, но в края турците се оказаха на печелившата страна.

Кевин Йебо изригна за участника в Бундеслигата с 32 точки, допълнени от 7 борби. Кори Дейвис приключи с 22 точки и 11 асистенции.

#БК Бешикташ #Еврокъп 2025/2026 #БК Кемниц #Йордан Минчев

