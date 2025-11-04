Йордан Минчев със силно представяне за Кемниц в Еврокъп

Баскетболният национал имаше своите моменти, но това не спаси германците.
Йордан Минчев имаше своите моменти, но не спаси Кемниц от четвърта грешна стъпка в Еврокъп. Българинът и неговите съотборници отстъпиха драматично при визитата си на Бург ан Брес след 82:85 в мач от шестия кръг в група B.
Минчев се включи от пейката и бе сред ключовите играчи за доброто представяне на германците през второто полувреме. Българският национал бе сред най-резултатните. Крилото регистрира 11 точки, 5 борби, 3 асистенции и 3 откраднати топки за 30 минути, в които престоя на паркета. При стрелбата си той бе 4/7 от средна дистанция, 0/3 зад дъгата и 3/3 от линията за изпълнение на наказателни удари.
Баскетболистите на Родриго Пасторе имат на сметката си две победи и четири загуби, като това им отрежда осмото място във временното класиране. На 12 ноември (сряда) Минчев и компания ще имат нов мач от турнира, който ще бъде домакинство на Будучност.
Смяната на водачеството преобладаваше още на старта, а в края на дебютната част гостите се отскубнаха с 2 точки. Във втория период германците често докосваха двуцифрената разлика и на голямата почивка фиксираха 41:36 в своя полза.
Размяната на кратки серии бе на дневен ред при подновяването на играта, но след 30 минути игра участникът в Бундеслигата се откъсна със 7 точки. Финалната десетка стартира на висота за гостите, които дълго време бяха в ролята на лидери. Французите надигнаха глава и интригата се завърна в последните секунди, когато постигнаха обрат и спечелиха.
Кори Дейвис се отличи за Кемниц с 25 точки, 5 асистенции и 5 точни стрелби зад дъгата.