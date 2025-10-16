Йордан Минчев: Знаех, че принадлежа в отбор на ниво Еврокъп

Първият играч, роден в България, който се състезава в Еврокъп от повече от десетилетие се срещна с журналиста Хавиер Ганседо от Euroleague.net, за да обсъди дългия си път към това ниво.
Германският Кемниц написа история, постигайки първата си победа във втория по сила клубен баскетболен турнир за мъже на Стария континент - Еврокъп в домакинския си мач срещу литовския Ликтабелис с 86:67 през миналата седмица, а едно от новите лица в отбора този сезон е Йордан Минчев - първият играч, роден в България, който се състезава в Еврокъп от повече от десетилетие, пише официалният уебсайт на надпреварата. Снощи Кемниц отстъпи при гостуването си на турския Бешикташ с 88:93.
Минчев, който преди това е играл в клубове от България, Турция, Сърбия, Република Северна Македония, Унгария, Румъния и Белгия, започна силно в дебюта си в Еврокъп – средно по 8.0 точки, 9.5 борби и 2.5 асистенции с коефициент на ефективност от 18.5 след първите два кръга. Той се срещна с журналиста Хавиер Ганседо от Euroleague.net, за да обсъди дългия си път, изгряващата баскетболна култура на Кемниц и какво означава най-накрая да достигнеш това ниво.
Попитан колко е хубаво да си част от нещо историческо, Минчев отговори: "Да, както казахте, историческо е. Това беше първата ни победа в турнир като този и се чувствах невероятно, особено пред нашата домакинска публика. Хората бяха наистина щастливи. Вярвам, че цялата организация беше много щастлива, а и аз също. Това е само началото – вярвам, че това беше първата от многото победи в Еврокъп през този сезон."
"Феновете бяха наистина готови за този мач. Подготвиха всичко на трибуните. Подкрепата, която ни оказват, както и всички усилия, които влагат преди всеки мач, са невероятни. Подобна подготовка не се вижда често, особено на баскетболни мачове. По-често срещано е във футбола, където феновете пристигат рано, подреждат хореографии и банери, но тук хората правят същото за нас и съм наистина щастлив да го видя със собствените си очи, в собствения си живот, преди всеки мач", продължи българският национал.
По темата за първия кръг на турнира и загубата от Панионис с продължение, Йордан Минчев разказа: "Мисля, че беше като шамар в лицето. Показа ни, че трябва да останем концентрирани през целия двубой, независимо от резултата. Освен това, за някои от нас това беше първи мач от Еврокъп, така че имаше нерви. Атмосферата в Гърция беше невероятна – всички видяха подкрепата, която имаше местният отбор. Определено това беше резултат, който не искахме, но се поучихме от него. Оттогава спечелихме три поредни мача и тимът продължава да се подобрява."
На въпрос колко вълнуващо е най-накрая да получи възможност на играе на подобно ниво, той заяви: "Човече, чувството е невероятно. Наистина съм благодарен, защото мечтаех за този момент през последните пет или шест години. Вярвах в себе си. Знаех, че принадлежа тук, в отбор на ниво Еврокъп и най-накрая се случи. Цялата упорита работа се отплати. Треньорът Пасторе видя това и ми даде шанс да покажа таланта и качествата си като играч. Благодарен съм за тази възможност и се наслаждавам на всеки ден тук. Аз съм играч, който носи много енергия. Опитвам се да бъда ключова част от отбора в защита – това винаги е моят първи фокус. Оттам пренасям тази енергия в нападение. Борбата е може би най-добрата част от играта ми. Обичам да комбинирам със съотборниците си и винаги се опитвам да създавам ситуации за другите."
"Ние сме малка баскетболна общност в България. Баскетболът не е толкова популярен, колкото в други европейски страни – футболът винаги е на първо място. Но хората, които обичат баскетбола, бяха много развълнувани, когато Апоел дойде да играе в България. Сега те дори са домакини на мачове от Евролигата в София. За съжаление, проектът, който Лукойл Академик започна преди време, не се получи. Хората, които стояха зад него, в крайна сметка се отказаха и спряха да подкрепят какъвто и да е баскетболен отбор", заяви българското крило.
Попитан за суперзвездата на България в лицето на Александър Везенков и какви са отношенията му със Саша, Йордан Минчев коментира: "Имаме доста добри отношения. Говорим си през сезона. Питам го за съвет и гледам почти всичките му мачове – може би четири от пет. Наистина се радвам за него. Винаги е предизвикателство и мотивиращо, когато сме заедно с националния отбор, въпреки че през повечето време клубът му не му позволява да играе. Но когато е на разположение, е готов да помогне. Наистина се възхищавам на Саша. Гордея се, че е българин. Където и да отида, казвам на хората: "Познавате ли Саша? Той е мой приятел – играем заедно в националния отбор." Това, което прави, е невероятно. Изглежда просто, но винаги работи."
"Когато погледна назад, изминах дълъг път – много държави, много отбори. Но голяма част от него се дължеше на контузии. Трябваше да се върна у дома, за да завърша сезоните си. Понякога не можех да си намеря отбор през лятото, така че просто трябваше да приема каквото дойде. Но да, това прави момента още по-сладък. През цялото време останах позитивен, продължих да работя и да се усъвършенствам – и накрая се отплати", завърши Минчев.