Юноша на Лудогорец ще пази за Черно море

Черно море подсили състава си с нов вратар, след като Дамян Христов официално подписа договор с „моряците“. Христов е роден на 10 ноември 2002 г. в Ямбол и е продукт на школата на Лудогорец, съобщават от варненския клуб.

През последните пет години той изиграва 113 мача за втория отбор на разградчани във Втора лига, както и 4 срещи за първия тим в Първа лига. През 2023 г. Христов е преотстъпен за кратко в Етър, но не записва официални минути за великотърновския клуб.

Младият страж има и 17 участия за младежкия национален отбор на България, което допълнително подчертава неговия потенциал и опит на международно ниво.

През лятото се заговори, че той ще подсили изпадналия от елита във Втора лига Берое, но в крайна сметка се озова на стадион „Тича“ и ще се конкурира с Кристиян Томов и младия Антоан Манасиев за място под рамката.