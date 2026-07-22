НА ЖИВО: Шампионска лига: Левски - Университатя Крайова - 1:0, Кристиан Димитров откри

Домакините бяха доста активни в офанзивен план във встъпителните минути, стигайки до няколко корнера.

В 8-та минута усилията им се увенчаха с успех. Сержиньо получи на десния фланг и центрира, а Кристиан Димитров изпревари всички в наказателното поле на съперника, за да стигне пръв до топката и да прониже Лоренциу Попеску.

Гостите стигнаха до първа сериозна възможност 6 минути по-късно. Александру Чикалдау подаде на Карлос Мора, който остана сам на точката на дузпата и стреля, а ударът му премина над вратата.

В 17-та минута Попеску внимаваше и улови шут на Сержиньо.

В 24-та минута Алдаир проби в румънското наказателно поле и стреля, но Попеску отново бе на мястото си и отрази.

Левски ще се опита да направи още една важна крачка в квалификациите на Шампионската лига. Действащите шампиони в Първа лига ще домакинстват на Университатя Крайова в първи мач от втория кръг. Срещата на стадион „Георги Аспарухов“ ще стартира от 20:30 часа.

„Сините“ стигнаха до втория кръг на пресявките, след като в първия кръг елиминираха босненския Борац Баня Лука. От своя страна футболистите на Фелипе Коелю се справи лесно с беларуския Витебск на старта на квалификациите.

Продължаване в следващата фаза ще гарантира участие в основна фаза на някой от трите турнира за победителя.

СЪСТАВИ:

ЛЕВСКИ: 92. Светослав Вуцов - 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров (К), 31. Никола Серафимов, 3. Майкон - 19. Мехди Мубарик, 35. Сержиньо, 47. Акрам Бурас - 11. Армстронг Око-Флекс, 17. Евертон Бала, 7. Рейналдо

Резерви: 1. Огнян Владимиров, 78. Мартин Луков - 4. Кристиан Макун, 18. Гашпер Търдин, 20. Алехандро Сентейес, 22. Мазир Сула, 27. Давид Кусо, 28. Стивън Стоянчов, 77. Адриан Райчев

Треньор: Хулио Веласкес

УНИВЕРСИТАТЯ: 21. Лоренциу Попеску - 3. Олександър Романчук, 6. Владимир Скречу 28. Адриан Рус - 17. Карлос Мора, 20. Александру Чикалдау, 5. Анзор Меквабишвили, 11. Никушор Банку (К) - 12. Мъндей Етим, 22. Симон Елисор, 10. Щефан Баярам

Резерви: 90. Разван Сава, 15. Юрай Бадел, 8. Тудор Балуца, 29. Лука Бъсчеану, 30. Матей Давид, 19. Ериберто Тавареш, 4. Александру Крецу, 7. Стивън Нсимба, 18. Михнеа Радулеску, 24. Никола Стеванович, 23. Телеш, 31. Роналдо Уебстър

Треньор: Фелипе Коелю

Съдия: Адам Ладебак (Швеция)

ВАР: Питър Банкс (Англия)