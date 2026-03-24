БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 01:40 мин.
Чете се за: 04:37 мин.
Чете се за: 03:12 мин.
Чете се за: 05:22 мин.
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Юношите до 17 години с равенство в мачовете от група B2 на европейските квалификации

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Запази

Мачът с Азербайджан завърши наравно 1:1.

България У17
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Националният отбор на България по футбол за юноши до 17 години завърши 1:1 срещу връстниците си от Азербайджан в първия мач от Група B2 на европейските квалификации, игран на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

Така двата тима взеха по една точка и делят втората позиция в класирането на групата. Лидер е тимът на Литва, който в другата среща по-рано днес победи Малта с 3:1 на Футболен комплекс "Никола Щерев-Старика".

Във втората минута Александър Маринов засече с глава центриране отляво, но стражът на гостите се справи. В 18-ата пък капитанът Николай Попов бе изведен на изгодна позиция зад защитата на Азербайджан, но завършващият му удар бе спасен.

След малко повече от половин час по-активната игра на българската селекция даде резултат. Тимур Мустафа се извиси в наказателното поле след прецизно центриране от пряк свободен удар и насочи неспасяемо с глава в долния ляв ъгъл за 1:0.

Седем минути по-късно, обаче, гостите получиха право да изпълнят дузпа. Топката срещна ръката на Виктор Бейков при изстрел на Али Баширов и главният съдия посочи бялата точка. Именно Баширов се зае с изпълнението на наказателния удар и реализира, за да изравни – 1:1.

След час игра Ернан Ангелов опита да изненада вратаря на Азербайджан с далечен изстрел от фаул, преминал над напречната греда. Десет минути по-късно Николай Попов проби добре отляво, елиминира трима съперникови защитници и си отвори позиция за стрелба отблизо, но ударът му бе блокиран.

Пет минути преди края Виктор Добрев пробва акробатично изпълнение с удар над глава, който обаче не намери целта, а в добавеното време шут на Попов от фаул премина на сантиметри покрай вратата. Така срещата завърши наравно.

В следващия си двубой от група B2 на квалификациите селекцията на Светослав Петров посреща състава на Малта. Двубоят е на 27 март (петък) от 15:00 часа отново на стадион „Христо Ботев“.

#България U17 футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ