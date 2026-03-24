Юношите до 17 години с равенство в мачовете от група B2 на европейските квалификации

Националният отбор на България по футбол за юноши до 17 години завърши 1:1 срещу връстниците си от Азербайджан в първия мач от Група B2 на европейските квалификации, игран на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

Така двата тима взеха по една точка и делят втората позиция в класирането на групата. Лидер е тимът на Литва, който в другата среща по-рано днес победи Малта с 3:1 на Футболен комплекс "Никола Щерев-Старика".

Във втората минута Александър Маринов засече с глава центриране отляво, но стражът на гостите се справи. В 18-ата пък капитанът Николай Попов бе изведен на изгодна позиция зад защитата на Азербайджан, но завършващият му удар бе спасен.

След малко повече от половин час по-активната игра на българската селекция даде резултат. Тимур Мустафа се извиси в наказателното поле след прецизно центриране от пряк свободен удар и насочи неспасяемо с глава в долния ляв ъгъл за 1:0.

Седем минути по-късно, обаче, гостите получиха право да изпълнят дузпа. Топката срещна ръката на Виктор Бейков при изстрел на Али Баширов и главният съдия посочи бялата точка. Именно Баширов се зае с изпълнението на наказателния удар и реализира, за да изравни – 1:1.

След час игра Ернан Ангелов опита да изненада вратаря на Азербайджан с далечен изстрел от фаул, преминал над напречната греда. Десет минути по-късно Николай Попов проби добре отляво, елиминира трима съперникови защитници и си отвори позиция за стрелба отблизо, но ударът му бе блокиран.

Пет минути преди края Виктор Добрев пробва акробатично изпълнение с удар над глава, който обаче не намери целта, а в добавеното време шут на Попов от фаул премина на сантиметри покрай вратата. Така срещата завърши наравно.

В следващия си двубой от група B2 на квалификациите селекцията на Светослав Петров посреща състава на Малта. Двубоят е на 27 март (петък) от 15:00 часа отново на стадион „Христо Ботев“.