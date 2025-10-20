Юрген Клоп: На теория е възможно да се завърна в Ливърпул

Бившият мениджър на мърсисайдци сподели, че се наслаждава на сегашната си работа.
Юрген Клоп призна, че е "възможно" един ден да се завърне начело на Ливърпул.
Германецът напусна клуба в края на сезон 2023/24, като обясни раздялата си с мърсисайдци с това, че вече "няма необходимата енергия".
"Казах, че никога няма да водя друг отбор в Англия, така че това означава, че ако се върна към треньорството, това ще е Ливърпул. Така че, да, на теория е възможно", коментира германецът в интервю за подкаста "The Diary of a CEO".
В момента бившият наставник на "червените" е шеф на глобалното футболно развитие в Ред Бул.
"Не знам какво точно е нужно, за да се върна начело на Ливърпул. Обичам това, което правя сега. Не ми липсва да съм мениджър - да съм на пресконференции, в съблекалнята. На 58 години съм. От вашата перспектива може да изглежда, че съм стар, но от други гледни точки - не толкова. Това означава, че мога да вземе решение след няколко години. Просто мога да видя какво ще ми донесе бъдещето", каза още Юрген Клоп.