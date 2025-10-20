БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Чете се за: 00:32 мин.
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
Полицейска акция в Община Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
Чете се за: 03:02 мин.
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.

Юрген Клоп: На теория е възможно да се завърна в Ливърпул

Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Бившият мениджър на мърсисайдци сподели, че се наслаждава на сегашната си работа.

Юрген Клоп
Снимка: БГНЕС
Юрген Клоп призна, че е "възможно" един ден да се завърне начело на Ливърпул.

Германецът напусна клуба в края на сезон 2023/24, като обясни раздялата си с мърсисайдци с това, че вече "няма необходимата енергия".

"Казах, че никога няма да водя друг отбор в Англия, така че това означава, че ако се върна към треньорството, това ще е Ливърпул. Така че, да, на теория е възможно", коментира германецът в интервю за подкаста "The Diary of a CEO".

В момента бившият наставник на "червените" е шеф на глобалното футболно развитие в Ред Бул.

"Не знам какво точно е нужно, за да се върна начело на Ливърпул. Обичам това, което правя сега. Не ми липсва да съм мениджър - да съм на пресконференции, в съблекалнята. На 58 години съм. От вашата перспектива може да изглежда, че съм стар, но от други гледни точки - не толкова. Това означава, че мога да вземе решение след няколко години. Просто мога да видя какво ще ми донесе бъдещето", каза още Юрген Клоп.

Тотнъм с кадрови проблеми в защита преди гостуването на Монако
Тотнъм с кадрови проблеми в защита преди гостуването на Монако
Усман Дембеле се завърна в групата на ПСЖ за мача с Байер Леверкузен Усман Дембеле се завърна в групата на ПСЖ за мача с Байер Леверкузен
Чете се за: 00:47 мин.
Греъм Потър е новият селекционер на Швеция Греъм Потър е новият селекционер на Швеция
Чете се за: 01:30 мин.
Асоциацията на българските футболисти подкрепи Светослав Вуцов Асоциацията на българските футболисти подкрепи Светослав Вуцов
Чете се за: 02:55 мин.
Благотворителна викторина на футболна тематика събра петцифрена сума Благотворителна викторина на футболна тематика събра петцифрена сума
Чете се за: 02:22 мин.
Берое се надява на победа срещу закъсалия Монтана Берое се надява на победа срещу закъсалия Монтана
Чете се за: 01:27 мин.

Европрокуратурата разследва две дирекции в Общината в Пловдив
Европрокуратурата разследва две дирекции в Общината в Пловдив
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Трагедия в мол: Задържаните за смъртта на 15-годишното момче са негови връстници Трагедия в мол: Задържаните за смъртта на 15-годишното момче са негови връстници
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Санкции за инструктора и за изпитващия на загиналото момче, шофирало при катастрофата в Бургаско Санкции за инструктора и за изпитващия на загиналото момче, шофирало при катастрофата в Бургаско
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Кризата с боклука в София: Общинска фирма е ангажирана да извозва...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Математически неволи: Може ли броят на видовете ракообразни да не е...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
След "кражбата на века": Лувърът остава затворен
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Нов протест за запазване на Боянското блато
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
