Юрген Клоп: На теория е възможно да се завърна в Ливърпул

Юрген Клоп призна, че е "възможно" един ден да се завърне начело на Ливърпул.

Германецът напусна клуба в края на сезон 2023/24, като обясни раздялата си с мърсисайдци с това, че вече "няма необходимата енергия".

"Казах, че никога няма да водя друг отбор в Англия, така че това означава, че ако се върна към треньорството, това ще е Ливърпул. Така че, да, на теория е възможно", коментира германецът в интервю за подкаста "The Diary of a CEO".

В момента бившият наставник на "червените" е шеф на глобалното футболно развитие в Ред Бул.