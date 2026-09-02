Юсуф Фофана продължава в Севиля

Полузащитникът на Милан Юсуф Фофана премина в Севиля под наем без опция за откупуване, след като усилията на Олимпик Лион, Бешикташ и Галатасарай се провалиха, информира Sky Sport Italia.

Футболистът не попада в плановете на старши треньора на гранда от Милано Рубен Аморим за този сезон и не участва в приятелските мачове, както и в тренировките с останалата част от отбора.

Той беше близо до споразумение с Олимпик Лион, но в крайна сметка испанският Севиля обяви, че си е осигурил услугите на Фофана.

27-годишният полузащитник ще играе в отбора от Ла Лига под наем, което сигнализира, че футболистът не е бил готов да чака по-дълготрайно решение в Турция.

Севиля се е ангажирал само с плащането на процент от заплатата му.