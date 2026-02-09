Ювентус навакса пасив от два гола и стигна до равенство срещу Лацио

Срещата между Ювентус и Лацио, от 24-ия кръг на Серия А, завърши при равенство 2:2. Попадение в 96-ата минута донесе точка на “бианконерите”.

В 26-ата минута, на стадион “Алианц” в Торино, гол на Теун Коопмейнерс бе отменен заради засада на Кефрен Тюрам, който пречеше на вратаря Иван Проведел да види топката.

В добавеното време на първата част гостите откриха резултата с първия си точен удар. Шут на Педро от вътрешността на наказателното поле се отби от крака на Бремер и влетя във вратата.

Само 116 секунди след началото на второто полувреме лациалите удвоиха преднината си. Густав Исаксен проби в пеналтерията и се разписа с плътен изстрел.

“Бианконерите” намалиха изоставането си в 59-ата минута. Уестън МакКени засече с глава центриране в наказателното поле на Андреа Камбиазо.

Възпитаниците на Лучано Спалети стигнаха до равенството в 6-ата минута на добавеното време. Пиер Калулу изравни с глава след центриране във вратарското поле на резервата Жереми Бога.

Юве остава на 4-ото място в класирането с актив от 46 пункта. Лацио заема 8-ата позиция в подреждането с 33 точки.