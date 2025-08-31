Ювентус записа втора победа от началото на сезона в Серия А

Ювентус постигна победа с 1:0 като гост на Дженоа в двубой от втория кръг на Серия А, като Душан Влахович влезе от пейката, за да отбележи във втори пореден мач.

Сърбинът, който също така се разписа и на старта срещу Парма, изглеждаше готов да напусне "Старата госпожа" в края на сезона, тъй като клубът искаше да го продаде, вместо да го пусне безплатно, когато договорът му изтече следващата година. Засега обаче нападателят се оказва изключително важен в този ранен етап от кампанията.

Мачът се оживи едва в последните минути на първото полувреме, когато Джонатан Дейвид пропусна отличен шанс, а вратарят на домакините Никола Леали направи няколко ключови спасявания.

Мениджърът на Ювентус Игор Тудор се обърна към резервната си скамейка след почивката и когато една от резервите - Филип Костич, изби от корнер в 73-ата минута, Влахович с мощен удар с глава донесе на гостите победата.

В друга среща от кръга Торино и Фиорентина направиха 0:0.