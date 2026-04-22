"За миене става, за пиене – не": Водна криза в 9 села в община Димитровград

Водата в 9 села в община Димитровград се ограничава за пиене и готвене. Причината са отклонения в качеството й по радиологични показатели, открити при периодичните проби, които се вземат. Това задължава водното дружество да осигури водоноски в селата Радиево, Малко Асеново, Голяма Асеново и останалите села от Златополската система преди дни.

Водата във водоноските е от хидрант в Димитровград, с гарантирано качество, казват от ВиК- Хасково.

Красимир Христов, кмет на с. Радиево: "Имаме детска градина с 33 деца с две групи, имаме училище със 123, водата е минерална вода се ползва при децата, училището също, така че няма проблем там."

Хората в района са свикнали да носят вода от близки извори, защото не харесват тази от мрежата.

Ангелина Динкова: "За миене става, по някой път ние работниците отиваме да си мием ръцете, пак е нещо за нас, ама за пиене, не пием, никой не съм видя да я пие тази вода. Пълним си по някой път шишетата с вода. За миете става, за нищо друго не става." Димитър Желязков: "Не е добра водата, като пием някой път ни боли корема. Ходим в Тракия, минералната вода взимаме от Тракия. Абсолютно водата не е хубава в Радиево.

До скоро в Радиево разчитали на собствен водоизточник, който може пак да бъде използван.

Красимир Христов, кмет на с. Радиево: "Наш собствен водоизточник. Водоизточник, който е на 37 метра дълбочина, той захранва населеното място. Ние я спряхме, защото имаше завишено количество на нитрати."

Повторните проби за радиологични показатели за изпратени в специализирана лаборатория, резултатите ще се готови след месец.