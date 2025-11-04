"Забележителна ангажираност" на Украйна към присъединяването й към ЕС

Украйна показва "забележителна ангажираност" към присъединяването си към Европейския съюз, въпреки войната.

Но трябва да обърне негативната тенденция в борбата с корупцията и да ускори реформите в областта на върховенството на закона.



Това са заключенията на проект за доклад за разширяването на блока, с чийто текст Ройтерс се е запознал. Документът се очаква да бъде приет днес.

Европейската комисия хвали Украйна за стартирането на реформи, но също така отбелязва, че Киев трябва да постигне по-голям напредък в областта на независимостта на съдебната система, борбата с организираната престъпност и зачитането на гражданското общество.

Украйна подаде заявление за присъединяване към Европейския съюз дни след като Русия започна пълномащабната си инвазия през февруари 2022 г.

Киев се стреми да постигне напредък в кандидатурата си, въпреки предизвикателствата, свързани с войната.