"Забележителна ангажираност" на Украйна към присъединяването й към ЕС

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Това са заключенията на проект за доклад за разширяването на блока

Украйна показва "забележителна ангажираност" към присъединяването си към Европейския съюз, въпреки войната.

Но трябва да обърне негативната тенденция в борбата с корупцията и да ускори реформите в областта на върховенството на закона.

Това са заключенията на проект за доклад за разширяването на блока, с чийто текст Ройтерс се е запознал. Документът се очаква да бъде приет днес.

Европейската комисия хвали Украйна за стартирането на реформи, но също така отбелязва, че Киев трябва да постигне по-голям напредък в областта на независимостта на съдебната система, борбата с организираната престъпност и зачитането на гражданското общество.

Украйна подаде заявление за присъединяване към Европейския съюз дни след като Русия започна пълномащабната си инвазия през февруари 2022 г.

Киев се стреми да постигне напредък в кандидатурата си, въпреки предизвикателствата, свързани с войната.

