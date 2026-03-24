Забевен ремонт на хуманитарната гимназия в Пловдив



Ремонтът на Хуманитарната гимназия СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Пловдив се бави и учениците ще трябва да почакат още, преди да се върнат в сградата.

Според кмета на район „Централен“ Георги Стаменов най-рано това може да стане в началото на следващата учебна година.

Ремонтът започна още в края на миналата учебна година с идеята да приключи бързо, но се появил сериозен проблем – носещата конструкция на сградата се оказала в много лошо състояние. Това наложило целият проект да бъде преработен, което забавя всичко.

В момента над 2000 ученици учат в други училища, докато ремонтът продължава.

