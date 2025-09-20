БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задържаха 27-годишен мъж за убийство в Пловдив

У нас
Починалият е бил пребит

27-годишен криминално проявен и осъждан столичанин е задържан за умишлено убийство на мъж от Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на полицията.

На 18 септември във Второ районно полицейско управление е образувано досъдебно производство във връзка със сигнал за открит починал мъж в изоставена къща край пл. "Кочо Честименски".

Изяснено е, че смъртта на пловдивчанина, който водел скитнически начин на живот, е настъпила в резултат на травми от побой.

Задържан е извършителят - на 27 години, от София, с криминалистични регистрации и присъди. Досъдебното производство е под наблюдение на Окръжна прокуратура - Пловдив.

