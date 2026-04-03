Задържаха двама мъже при акция срещу купуването на гласове в Лом

При акция на полицията за предотвратяване на престъпленията срещу купуването на гласове в Лом са задържани двама души, които са криминално проявени, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

В акцията са участвали служители и разследващи полицаи от Районното управление на МВР – Лом и служители от сектор „Специални тактически действия“ към Областната дирекция на МВР – Монтана.

Претърсени са два адреса на 50-годишен мъж от Лом – единият в квартал на града, а другият в близкото село Замфир, община Лом.

В село Замфир са намерени и иззети 13 листа с изписани на тях три имена на хора, като срещу някои от тях били посочени номера на избирателни секции. Листовете са били укрити под матрак на диван в една от стаите на къщата.

Там е бил установен криминално проявен и осъждан 35-годишен мъж от Лом, който наскоро е бил обявен за общодържавно издирване по досъдебно производство за палеж, образувано в Районното управление на МВР – Лом.

В стопанска постройка в двора на имота е открит незаконно притежаван пистолет, както и седем патрона и черна маска за лице.

В имота на 50-годишния мъж в Лом е установено и прикачено към водомера техническо устройство, което не позволява пълно отчитане на използваната вода.

Двамата мъже са задържани, а по случаите са образувани три досъдебни производства за различни престъпления.