Задържаха мъж на границата с Румъния за телефонна измама за 12 000 евро

Гранична полиция в Русе задържа 32-годишен мъж на границата с Румъния при опит да напусне страната след телефонна измама за 12 000 евро.

Измамена е 80-годишна жена от село Кошарица, община Несебър. Обяснили ѝ по телефона, че дъщеря ѝ е настанена в болница с множество фрактури, като за лечението ѝ са необходими значителна сума. Жената събрала парите, поставила ги заедно с дрехи на дъщеря си в сак и я предала на непознат мъж. Сигналът е подаден в Районно управление - Несебър от сина на жертвата. Извършителят е установен и задържан на границата с Румъния. С него е бил сакът с парите и дрехите.

Сумата ще бъде върната на възрастната жена.