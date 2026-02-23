Задържаха мъж на границата с Румъния за телефонна измама за 12 000 евро

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гранична полиция в Русе задържа 32-годишен мъж на границата с Румъния при опит да напусне страната след телефонна измама за 12 000 евро.

Измамена е 80-годишна жена от село Кошарица, община Несебър. Обяснили ѝ по телефона, че дъщеря ѝ е настанена в болница с множество фрактури, като за лечението ѝ са необходими значителна сума. Жената събрала парите, поставила ги заедно с дрехи на дъщеря си в сак и я предала на непознат мъж. Сигналът е подаден в Районно управление - Несебър от сина на жертвата. Извършителят е установен и задържан на границата с Румъния. С него е бил сакът с парите и дрехите.

Сумата ще бъде върната на възрастната жена.

