Задържаха над 80 души след уличен бой в Москва

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:15 мин.
По света
В боя са участвали и мигранти

задържаха души уличен бой москва
Снимка: БТА
Повече от 80 души са били отведени в полицейски управления в Москва за разпит след уличен бой с участието на мигранти. Всички чужденци, замесени в боя, ще бъдат депортирани, съобщи руското вътрешно министерство, цитирано от Ройтерс.

Руски медии публикуваха видеоклипове, на които се вижда как хора се бият на улицата с бухалки и лопати и чупят прозорци на паркирани автомобили в близост до московския жилищен комплекс "Прокшино".

Руското вътрешно министерство съобщи, че полицията е арестувала 19 души за хулиганство, добавяйки, че мигрантите, които имат руско гражданство, може да го загубят. Останалите замесени в боя чужденци ще бъдат депортирани.

"Тези чуждестранни граждани, които не са в затвора, ще бъдат депортирани и ще им бъде забранено повторно влизане в Русия", заяви говорител на ведомството.

Миграцията, особено от бившите съветски републики в Централна Азия и Кавказ, се превърна в основен вътрешнополитически въпрос в Русия, отбелязва Ройтерс.

Процесът по приемане на мигранти бе ограничен след смъртоносно нападение в московска концертна зала през 2024 г., което според руските власти е извършено от таджики. Около 6,3 милиона мигранти са пристигнали в Русия през 2024 г., като по данни на властите близо 50% от тях са дошли от Таджикистан и Киргизстан.

Руската икономика разчита на евтина работна ръка от тези страни, особено в строителството и индустрията. В същото време обаче руски граждани реагират негативно, посочвайки, че се наблюдава голям приток на хора с малко познания за руските обичаи и култура.

Русия се сблъсква с остър недостиг на работна ръка в множество сектори от началото на войната в Украйна, тъй като стотици хиляди хора се вляха в редиците на армията, отбелязва още Ройтерс.



