Загорчич: Ние повече заслужавахме да спечелим трите точки

Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич беше категоричен след равенството 2:2 срещу ЦСКА, че "белите" са заслужавали повече да спечелят трите точки.

Гостите откриха чрез страхотен гол на Джеймс Ето'о, преди домакините да осъществят пълен обрат до почивката чрез Жордан Варела и Янис Гермуш. След паузата Леандро Годой донесе точката за "червените".

"Имахме добри мачове и там, където загубихме. Най-много ме ядосва това, че през второто полувреме спадна концентрацията и позволихме на ЦСКА да си тръгне от нашия стадион с една точка. Ние повече заслужавахме да спечелим трите точки. За съжаление, не успяхме и ще се надявам в следващия мач да се получи", каза наставникът.

"Говорихме си в съблекалнята. Преминаването през трима-четирима защитници без да се извърши фал, не може да си го позволим. Не мога да се ядосвам чак толкова, защото момчетата са млади, израстват и грешките ще ги има. Ще имаме пауза две седмици и хората, които имат пропусната подготовка, ще наваксат", продължи Загорчич.