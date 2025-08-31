БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Загорчич: Ние повече заслужавахме да спечелим трите точки

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Славия задълбочи кризата в ЦСКА. "Белите" удържаха равенството на свой терен.

златомир загорчич класата лудогорец спечели мача
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич беше категоричен след равенството 2:2 срещу ЦСКА, че "белите" са заслужавали повече да спечелят трите точки.

Гостите откриха чрез страхотен гол на Джеймс Ето'о, преди домакините да осъществят пълен обрат до почивката чрез Жордан Варела и Янис Гермуш. След паузата Леандро Годой донесе точката за "червените".

"Имахме добри мачове и там, където загубихме. Най-много ме ядосва това, че през второто полувреме спадна концентрацията и позволихме на ЦСКА да си тръгне от нашия стадион с една точка. Ние повече заслужавахме да спечелим трите точки. За съжаление, не успяхме и ще се надявам в следващия мач да се получи", каза наставникът.

"Говорихме си в съблекалнята. Преминаването през трима-четирима защитници без да се извърши фал, не може да си го позволим. Не мога да се ядосвам чак толкова, защото момчетата са млади, израстват и грешките ще ги има. Ще имаме пауза две седмици и хората, които имат пропусната подготовка, ще наваксат", продължи Загорчич.

"Тежко е да се връщат в мачовете, когато изоставаш в резултата. Ние ще правим грешки. Надявам се да имаме малко повече късмет в определени моменти. Ще събираме повече точки", завърши оптимистично сърбинът.

Свързани статии:

Душан Керкез след равенството със Славия: Има голямо напрежение, когато нямаш победа
Душан Керкез след равенството със Славия: Има голямо напрежение, когато нямаш победа
„Червените“ завършиха наравно 2:2 при гостуването си на Славия в...
Чете се за: 01:57 мин.
ЦСКА отново не победи
ЦСКА отново не победи
„Червените“ завършиха наравно 2:2 при гостуването си на Славия в...
Чете се за: 01:25 мин.
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Славия #ПФК ЦСКА #Златомир Загорчич

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. „Димитър Миленков“
1
Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. „Димитър...
Силен вятър разраства пожара в Национален парк „Рила“
2
Силен вятър разраства пожара в Национален парк „Рила“
Eгипетски триумф на световното първенство по модерен петобой
3
Eгипетски триумф на световното първенство по модерен петобой
Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов – Паскал
4
Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов...
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
5
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да се подпишем заедно с ПП-ДБ
6
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
4
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
6
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...

Още от: Български футбол

Хулио Веласкес определи групата за мача с ЦСКА 1949
Хулио Веласкес определи групата за мача с ЦСКА 1949
Ивайло Йорданов в предаването "Зала на славата" Ивайло Йорданов в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 03:45 мин.
Христо Стоичков за мача България - Испания: Ако футболистите ни си повярват, аз мисля, че една изненада може да стане Христо Стоичков за мача България - Испания: Ако футболистите ни си повярват, аз мисля, че една изненада може да стане
Чете се за: 06:50 мин.
Всички билети за световната квалификация България - Испания са разпродадени Всички билети за световната квалификация България - Испания са разпродадени
Чете се за: 00:57 мин.
Илиан Илиев: Трябва да покажем дух, характер и отговорност пред цялата нация Илиан Илиев: Трябва да покажем дух, характер и отговорност пред цялата нация
Чете се за: 05:55 мин.
Христо Стоичков, Илиан Илиев и Стилияна Николова в "Арена спорт" Христо Стоичков, Илиан Илиев и Стилияна Николова в "Арена спорт"
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Протест пред ВМЗ-Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Протест пред ВМЗ-Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Контролът на атракционите: Спазват ли се изискванията за безопасност при планинските съоръжения Контролът на атракционите: Спазват ли се изискванията за безопасност при планинските съоръжения
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Как се поддържат дърветата в София? Как се поддържат дърветата в София?
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Къде се намира Зелената китайска стена и какво е "мравчена гора"? Къде се намира Зелената китайска стена и какво е "мравчена гора"?
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Военнослужещи трети ден участват в гасенето на пожара в НП...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Потребителската кошница поскъпва с лев за седмица
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Щетите след силната буря в Кюстендил са само материални
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Чикаго с план срещу имиграционните мерки на Доналд Тръмп
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ