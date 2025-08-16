БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Загуба за България в първата среща от приятелския турнир за жени в Китай

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Възпитаничките на Антонина Зетова отстъпиха на световния шампион Сърбия.

лора китипова можехме дадем повече световното волейбол
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Женският национален отбор на България по волейбол отстъпи на Сърбия с 1:3 гейма (23:25, 25:22, 18:25, 12:25) в първия си мач от турнира „Austiger Cup“ в Шънджън.

Световният шампион демонстрира превъзходство във всички елементи на играта, като най-сериозната разлика в класата пролича в четвъртия гейм.

В двубоя за България участие взеха всички състезателки. Най-резултатни с по 9 точки бяха Нася Димитрова и Александра Миланова.

България показа добър баланс при началния удар – 4 аса при 7 грешки. Сърбия рискува повече от сервис, но основната разлика дойде в блокадата (16 точки) и контраатаката (43% ефективност).

Хена Куртагич се отличи с 6 блокади, а Мая Алексич добави още 5. Очаквано най-резултатна за сръбския тим бе Тияна Бошкович, която завърши с 25 точки (59% в атака и 5 аса).

В неделя, 17 август, от 12:30 часа България ще изиграе втория си мач от турнира срещу тима на Нидерландия.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
1
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение - докато няма споразумение"
2
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение -...
Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на Тръмп и Путин в Аляска
3
Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на...
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
4
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща за прекратяване на огъня в Украйна
5
Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща...
Зеленски: Разчитаме на Америка
6
Зеленски: Разчитаме на Америка

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
2
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
3
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
5
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Волейбол

България отстъпи на Япония в полуфинала на световното първенство по волейбол за жени под 21 г.
България отстъпи на Япония в полуфинала на световното първенство по волейбол за жени под 21 г.
Пламен Константинов: Нереално е да говорим за медал от световното Пламен Константинов: Нереално е да говорим за медал от световното
Чете се за: 01:02 мин.
Япония застава на пътя на България на световното по волейбол до 21 г. Япония застава на пътя на България на световното по волейбол до 21 г.
Чете се за: 00:32 мин.
Драган Нешич: Тези момичета заслужават това, което им се случва Драган Нешич: Тези момичета заслужават това, което им се случва
Чете се за: 01:40 мин.
Волейболните националки до 21 г. са на полуфинал на световното първенство Волейболните националки до 21 г. са на полуфинал на световното първенство
Чете се за: 01:17 мин.
Женският волейболен Левски започна подготовка за новия сезон Женският волейболен Левски започна подготовка за новия сезон
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

След срещата Тръмп-Путин: Ще има ли втора среща Зеленски-Путин-Тръмп?
След срещата Тръмп-Путин: Ще има ли втора среща Зеленски-Путин-Тръмп?
Чете се за: 08:07 мин.
По света
Европейските лидери за срещата Тръмп-Путин: “Няма сделка, докато няма сделка” Европейските лидери за срещата Тръмп-Путин: “Няма сделка, докато няма сделка”
Чете се за: 03:55 мин.
По света
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъжа, който...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Загиналият в тежката катастрофа в София е сирийски лекар
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Заловиха 245 кг марихуана на българо-турската граница
Чете се за: 02:10 мин.
Балкани
Продължава борбата с пожара край село Илинденци в Пирин
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ