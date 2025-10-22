БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от...
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София:...
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново...
Загуба за Казийски при завръщането му в Халкбанк

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
41-годишният българин направи само 3 точки при поражение от Истанбул ББ.

Матей Казийски
Снимка: Startphoto.bg
Матей Казийски направи неуспешен дебют за новия си отбор Халкбанк.

41-годишният българин, който беше представен официално вчера, започна мача на резервната скамейка, но беше титуляр във втория и в третия гейм при загубата в гостуването на Истанбул ББ с 0:3 (21:25, 25:27, 23:25) в решаващата среща от група 2 на първата фаза на турнира за националната купа. Казийски завърши с 3 точки, а другият българин в състава Цветан Соколов въобще не игра.

Така грандът от Анкара, воден от Радостин Стойчев, който през миналия сезон достигна до финала, отпадна рано в тазгодишното издание на надпреварата.

22-годишният български нападател Денислав Бърдаров направи силен мач за домакините от Истанбул. Той беше най-резултатен в двубоя с 26 точки.

#Матей Казийски

