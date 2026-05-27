Убийството в Цалапица: Рангел Бизюрев получи 17 г. затвор
Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за...
Румъния обяви руския консул в черноморския град Констанца...
Трима задържани след акция, свързана с дейността на...
Румен Радев: Европейската комисия ще започне процедура по...
НАТО с остра позиция след като руски дрон удари жилищна...
Втора жертва след пожара в хотел в Слънчев бряг
Руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац
Захлаждане през следващите дни – очакват се валежи и гръмотевични бури

Проливни валежи и гръмотевични бури се очакват в четвъртък. А след горещото време днес в почти цялата страна утре предстои и захлаждане. Над 30° ще има все още само в крайните югозападни райони. В останалата част от страната максималните температури ще бъдат по-ниски – от 25° до 30°, а в Североизточна България – не повече от 23°. Причината – силен вятър. В Източна България той ще е с посока от север-североизток, а в останалите райони – от северозапад.

В областите с код жълто в Северозападна и Югозападна България се очакват пориви със скорост до около 90 км/ч. Предупреждение за значителни количества валежи и опасност от градушки е обявено в областите Габрово, Велико Търново, Търговище, Шумен, Бургас, Ямбол и Сливен. В тези райони се очаква и мощна гръмотевична дейност.

И по Черноморието ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще е умерен, от север-североизток, а максималните температури – от 25° до 30°.

Лоши условия за туризъм в планините – силен северозападен вятър, райони с проливни валежи, гръмотевична дейност и условия за градушки.

Силен вятър, валежи от дъжд и гръмотевични бури ще има утре и на Балканите. Значителни количества се очакват в източните райони. Ще има и слънчеви часове, повече в южните и северозападните части от полуострова.

Слънчево ще е времето за пореден ден в по-голямата част от Европа, която остава под влиянието на обширна област на високо атмосферно налягане. В западните части от континента ще се задържи и необичайно горещо за края на месец май.

У нас в петък вятърът ще отслабне, но максималните температури вече в цялата страна ще се понижат. Ще бъде слънчево, с изолирани превалявания в източните и планинските райони. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, а температурите ще се повишават.

В неделя и понеделник, в часовете след обяд и до полунощ, отново ще има валежи, гръмотевици и условия за градушки – в неделя главно в планинските и североизточните райони, а в понеделник, първия ден от месец юни – в Западна и Централна България.

