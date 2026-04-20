Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера...
Чете се за: 04:02 мин.
ЦИК с междинни резултати при 87,23% обработени протоколи:...
Чете се за: 00:37 мин.

ЦИК с междинни резултати: Кои партии влизат в парламента?

Западните медии за изборите в България

Диана Симеонова
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Румен Радев
Снимка: БТА
Западните медии коментират резултатите от вота в България.

"Приятелски настроеният към Кремъл бивш президент спечели изборите в България с голямо мнозинство." Така агенция Ройтерс коментира резултатите от вота. Агенцията описва Румен Радев като "евроскептик и бивш пилот на изтребител, който се противопоставя на военната помощ за Украйна във войната с Русия." "В предизборната кампания Радев предизвика сравнения с прокремълския бивш министър-председател на Унгария Виктор Орбан, когато заговори за подобряване на връзките с Москва и възстановяване на свободния поток на руски нефт и газ към Европа," коментира Ройтерс, но добавя, че засега не е ясно доколко Радев ще промени външната политика на България.

Бившият президент на България Румен Радев спечели изборите в страната след като неговата проруска и антикорупционна платформа до голяма степен спечели електората на най-бедната страна в Европейския съюз, предаде Агенция Франс-Прес. Агенцията припомня, че по време на кампанията си Радев е призовал за"практически отношения с Русия, базирани на взаимно уважение и равно третиране."

62-годишният Радев се възприема като прагматичен, донякъде проруски лидер, който критикува санкциите на ЕС и призовава за конструктивен диалог с Кремъл, коментира Би Би Си. Медията цитира изказване на Радев, в което той обещава да изгради "силна България в силна Европа." "Това, от което Европа се нуждае, е критично мислене, прагматични действия и силни резултати, особено по отношение на изграждането на архитектурата за сигурност и да положи усилия за възстановяване на своята индустрия и конкурентноспособност. Това ще бъде основният принос на България," цитира Би Би Си речта на Радев в изборната нощ.

СНИМКИ: БТА

Прогнозите от ранните часове на деня сочат, че коалицията на проруския бивш президент на България Румен Радев е на път да спечели убедителна победа на предсрочните парламентарни избори в страната, пише германската агенция ДПА и припомня, че Радев се е оттеглил от президентския пост, за да оглави лявоцентристката коалиция "Прогресивна България".

