Започва 14-тото издание на конкурса "Валя Крушкина – журналистика за хората"

Започна 14-тото издание на конкурса „Валя Крушкина – журналистика за хората“.

Конкурсът отличава журналисти, които демонстрират активна гражданска позиция, отстоявана в името на гражданите.



До 31 октомври журналисти от различни български медии могат да бъдат номинирани или да се самономинират в четирите категории на конкурса: Пишещ журналист, Журналист от електронна медия, Снимащ журналист, Журналист-надежда.

В досегашните 13 издания на конкурса са номинирани над 620 журналисти с повече от 1400 материала. През годините наградите се утвърдиха като стандарт за качествена журналистика и се приемат като престижно признание както от журналистическата гилдия, така и от широката общественост.

Валя Крушкина беше журналист в Българската национална телевизия.