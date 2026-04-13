Започва отбелязването на празника на чудотворната икона „Света Богородица – Вратарница“ в Роженския манастир

С празнична вечерня в Роженския манастир започва отбелязването на празника на чудотворната икона „Света Богородица – Вратарница“, съобщиха от Неврокопската епархия. Службата започва в 19:00 часа тази вечер, а за празничните богослужения ще пристигне българският патриарх Даниил, посочват още от епархията.

На Светли вторник празничното утринно богослужение започва в 7:30 часа в Роженския манастир. В 9:30 часа е началото на Божествената света литургия, оглавена от патриарх Даниил, в съслужение с Неврокопския митрополит Серафим.

След светата литургия ще има лития с чудотворната икона на Божията майка до храм „Св. св. Кирил и Методий“, където ще бъде отслужен водосвет.

Чудотворната икона „Света Богородица – Вратарница“ се чества с тържествен празник на втория ден от Светлата седмица.

Според запазеното предание това е една от иконите, рисувани от Свети евангелист Лука. По време на иконоборчеството в Константинопол е била спасена от вдовица, която я е притежавала и която я пуска в морето, за да не бъде унищожена. След около 100 години иконата се явява в залив пред Иверския манастир в Света гора, като е забелязана по излизащия стълб светлина от нея. Монасите се приближавали до нея с лодки, но тя се отдалечавала, така че да не могат да я вземат. Света Богородица се явява на сън на един от монасите – старецът Гавриил и му повелява той да отиде и в неговите ръце ще позволи да бъде взета и пренесена в манастира.

Името на иконата – Портаитиса или Вратарница идва от това, че след като Гавриил я прибира от морето, монасите я поставят на почетно място в храма, но няколко следващи сутрини я намират отвън, пред портите на манастира. Богородица отново се явява на сън на стареца като казва, че не е дошла да бъде пазена от тях, а тя да ги пази. Монасите спазват волята на Божията майка и иконата до ден днешен е в един малък параклис, който е построен до портите на манастира.

Чудотворната икона има множество копия, а едно от тях е изработено през 1790 година за Роженския манастир. По това време манастирът е метох на Иверския манастир.

ТОП 24

Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
1
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове на българската поп музика
2
Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове на...
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
3
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
При преброени 45% от бюлетините: Партия ТИСА печели абсолютно мнозинство в унгарския парламент
4
При преброени 45% от бюлетините: Партия ТИСА печели абсолютно...
Войната в Близкия изток: САЩ ще затворят Ормузкия проток днес в 17.00 часа българско време
5
Войната в Близкия изток: САЩ ще затворят Ормузкия проток днес в...
Провал на преговорите: САЩ ще блокират Ормузкия проток, каза Тръмп
6
Провал на преговорите: САЩ ще блокират Ормузкия проток, каза Тръмп

Най-четени

Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
1
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Дъжд и сняг за Великден
2
Дъжд и сняг за Великден
Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в Гърция
3
Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в...
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
4
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде домакин на виртуална международна среща
6
Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде...

Цените на горивата - дизелът е поскъпнал с един цент
Цените на горивата - дизелът е поскъпнал с един цент
Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове на българската поп музика Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове на българската поп музика
9087
Чете се за: 00:50 мин.
Бачковският манастир събра стотици на традиционното литийно шествие Бачковският манастир събра стотици на традиционното литийно шествие
Чете се за: 02:37 мин.
Завръщането на българския полярен кораб: Постиженията и изследванията от 34-тата експедиция до Антарктида Завръщането на българския полярен кораб: Постиженията и изследванията от 34-тата експедиция до Антарктида
Чете се за: 01:10 мин.
Втори живот след трансплантация: Историята на Бояна Втори живот след трансплантация: Историята на Бояна
Чете се за: 04:40 мин.
Дизелът у нас достигна 1,78 евро за литър Дизелът у нас достигна 1,78 евро за литър
Чете се за: 00:15 мин.

Водещи новини

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Бачковският манастир събра стотици на традиционното литийно шествие Бачковският манастир събра стотици на традиционното литийно шествие
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
САЩ ще блокират Ормузкия проток днес - решението доведе до скок на цените на петрола САЩ ще блокират Ормузкия проток днес - решението доведе до скок на цените на петрола
Чете се за: 03:10 мин.
По света
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Чете се за: 04:50 мин.
Спорт
Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове на...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Краят на една епоха - опозиционната партия ТИСА спечели изборите в...
Чете се за: 04:57 мин.
По света
Цените на горивата - дизелът е поскъпнал с един цент
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Задочна размяна на реплики между Доналд Тръмп и папа Лъв XIV
Чете се за: 01:32 мин.
По света
