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Заседание на кабинета: Променят средносрочната бюджетна прогноза за 2026–2028 г.

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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Правителството ще проведе редовното си заседание. В дневния ред на кабинета е бюджетната процедура за 2027 г., както и промени в средносрочната бюджетна прогноза за периода 2026–2028 г. Предвидено е министрите да обсъдят и отпускането на допълнителни средства по бюджета на Народното събрание за 2026 г.

В дневния ред е включено и предложение за отмяна на решението на парламента от 31 октомври миналата година, с което беше въведена временна мярка за ограничаване на износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти към други държави – членки на Европейския съюз.

#бюджет 2026 г. #Министерски съвет

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