БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Защитаващата титлата си в Аделаида Мадисън Кийс отпадна на четвъртфиналите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Запази

Американката отстъпи пред Виктория Мбоко.

девета титла кариерата мадисън кийс
Снимка: БТА
Слушай новината

Шампионката за 2025 година Мадисън Кийс отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис WТА 500 на твърди кортове в Аделаида (Австралия) с награден фонд 1,2 милиона долара.

Американката отстъпи пред 19-годишната канадка Виктория Мбоко с 4:6, 6:4, 2:6 за 1:53 час.

Кийс изостана със сет и 0:2 във втората част, но настоящата шампионка от Откритото първенство на Австралия направи пробив в десетия гейм и изравни резултата. В третата част обаче американката взе само един от първите шест гейма и Мбоко успя да си осигури втора победа над тенисистка от топ 10 на световната ранглиста.

Кийс направи 41 непредизвикани грешки и загуби шест пъти подаването си.

„Знам, че тя спечели този турнир миналата година и, разбира се, Откритото първенство на Австралия, и знаех, че ще бъде голяма битка. Имаше един момент във втория сет, в който тя удари три уинъра от моя сервис, което беше доста тежко. Тя е там, където е, с причина и мисля, че за да играеш срещу такива тенисистки, трябва да свикнеш да получаваш такива топки. Тя показа страхотен тенис и се радвам, че успях да спечеля“, заяви канадката.

Осмата поставена се стреми към третия си финал в кариерата, всички от които дойдоха след първата й титла от WТА 1000 на родна земя в Монреал миналия август. В следващия кръг тя ще срещне австралийката Кимбърли Бирел, която надделя над Жаклин Кристиан (Румъния) с 5:7, 6:1, 7:5.

Другият полуфинал ще противопостави две рускини - Диана Шнайдер и Мира Андреева. №3 в схемата Андреева спечели на четвъртфиналите срещу Мая Джойнт (Австралия) с 6:2, 6:0, а Шнайдер елиминира №6 Ема Наваро (САЩ) с 6:3, 6:3.

#тенис турнир в Аделаида 2026 #Мадисън Кийс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
2
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
3
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори...
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
4
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
5
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
Трамвай блъсна дете в София
6
Трамвай блъсна дете в София

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Тенис

Елизара Янева се класира на четвъртфиналите на турнир в Манчестър
Елизара Янева се класира на четвъртфиналите на турнир в Манчестър
Денислава Глушкова се класира на четвъртфиналите на сингъл на турнир в Анталия Денислава Глушкова се класира на четвъртфиналите на сингъл на турнир в Анталия
Чете се за: 01:30 мин.
Янаки Милев победи №289 в света на турнир в Анталия Янаки Милев победи №289 в света на турнир в Анталия
Чете се за: 01:37 мин.
Томаш Махач се класира на полуфиналите на турнира в Аделаида Томаш Махач се класира на полуфиналите на турнира в Аделаида
Чете се за: 01:32 мин.
Арина Сабаленка ще започне Откритото първенство на Австралия срещу французойка Арина Сабаленка ще започне Откритото първенство на Австралия срещу французойка
Чете се за: 01:52 мин.
Добри съперници за основните претенденти на Откритото първенство на Австралия Добри съперници за основните претенденти на Откритото първенство на Австралия
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Какво решение ще вземе АПС за третия мандат? Какво решение ще вземе АПС за третия мандат?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3% Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Аракчи: Няма да екзекутираме участници в протестите в Иран Аракчи: Няма да екзекутираме участници в протестите в Иран
Чете се за: 03:52 мин.
Близък изток
Първи продажби на венецуелски петрол - Доналд Тръмп ще се срещне с...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Третият мандат отива в АПС - политически реакции от парламента?
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Заради неизплатени заплати - медици от Варна излязоха на протест
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни постановления в...
Чете се за: 01:57 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ