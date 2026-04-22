БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 02:02 мин.
Чете се за: 24:35 мин.
Чете се за: 01:52 мин.
Чете се за: 00:22 мин.
Чете се за: 00:32 мин.
Чете се за: 03:52 мин.
Чете се за: 01:22 мин.
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Жан Монтеро триумфира с наградата за Най-добър млад играч в Евролигата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

Гардът на Валенсия стана първият играч с отличието и в Евролигата, и в Еврокупата

жан монтеро триумфира наградата добър млад играч евролигата
Слушай новината

Гардът на Валенсия Жан Монтеро беше определен за „Изгряваща звезда“ на сезон 2025/2026 в Евролигата, след като впечатли с постоянни изяви през кампанията.

22-годишният доминиканец влезе в историята като първия баскетболист, който печели приза както в Евролигата, така и във втория по сила турнир - Еврокупата. В битката за отличието той изпревари Салиу Нианг (Виртус Болоня), съотборника си Серхио де Лареа и Момо Файе (Париж).

През сезона Монтеро записа средно по 13,7 точки и 4,6 асистенции на мач, утвърждавайки се като ключова фигура за испанския тим.

Валенсия завърши редовния сезон на второ място и ще се възползва от домакинско предимство в плейофите, където ще се изправи срещу Панатинайкос.

#Жан Монтеро #Евролига 2025/26

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

1
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
2
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона...
3
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
4
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен...
5
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
6
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор

Най-четени

1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
5
Почина композиторът Кирил Икономов
6
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Още от: Евролига

Рекорд и силен Милър-Макинтайър не спасиха Цървена звезда от отпадане в Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 03:42 мин.
Чете се за: 01:45 мин.
Чете се за: 01:00 мин.
Чете се за: 01:30 мин.
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Ваня Стефанова е новият и.ф. главен прокурор след оставката на Сарафов
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Чете се за: 24:35 мин.
Общество
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ