Жан Монтеро триумфира с наградата за Най-добър млад играч в Евролигата

Гардът на Валенсия Жан Монтеро беше определен за „Изгряваща звезда“ на сезон 2025/2026 в Евролигата, след като впечатли с постоянни изяви през кампанията.

22-годишният доминиканец влезе в историята като първия баскетболист, който печели приза както в Евролигата, така и във втория по сила турнир - Еврокупата. В битката за отличието той изпревари Салиу Нианг (Виртус Болоня), съотборника си Серхио де Лареа и Момо Файе (Париж).

През сезона Монтеро записа средно по 13,7 точки и 4,6 асистенции на мач, утвърждавайки се като ключова фигура за испанския тим.

Валенсия завърши редовния сезон на второ място и ще се възползва от домакинско предимство в плейофите, където ще се изправи срещу Панатинайкос.