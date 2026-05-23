Жителите на 6 града в близост до Лос Анджелис са евакуирани заради изтичане на опасен химикал

Над 40 000 души бяха евакуирани от калифорнийския окръг Ориндж заради теч на химическо вещество и опасност от експлозия в близост до Лос Анджелис.

Токсичният и лесно запалим химикал е изтекъл от предприятие за аерокосмическа техника. Силозът побира над 26 хиляди литра химическо вещество. Според властите качеството на въздуха все още е в нормата. Две са възможните последствия – изтичане на химикала или експлозия, която ще засегне и съседни силози. Властите работят за поставянето на прегради, които да попречат на отровното вещество да замърси каналите или океана. Към момента са евакуирани жители от 6 града в окръга, съседен на Лос Анджелис.