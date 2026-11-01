Жителите на пет окръга в Румъния бяха предупредени за възможно навлизане на дронове

Жителите на пет окръга в Румъния – Яш, Нямц, Васлуй, Бакъу и Ботошани в североизточната част на страната, получиха днес предупреждение чрез системата Ро-Алърт (RO-Alert) за възможно навлизане на дронове и бяха посъветвани да се укрият. Министерството на националната отбрана вдигна във въздуха два изтребителя F-16 за наблюдение на ситуацията.

"Въздушна тревога. Възможно навлизане на дронове. Запазете спокойствие! Укрийте се в мазета или в укрития за гражданска защита. Ако няма укритие, останете в къщата, далеч от прозорците и външните стени", се казва в предупреждението.

Вчера следобед е била обявена тревога за дронове и в Молдова, където обикновено маршрутът е Украйна – Молдова – Румъния.

Въздушното пространство на окръг Яш беше временно затворено заради ситуацията, а полет, който трябваше да пристигне от Айндховен (Нидерландия) е бил пренасочен към летището в Сучава.

Министерството на националната отбрана съобщи, че радарната система е засякла въздушна цел на 10 км от границата с Молдова. По-късно министерството уточни, че нова въздушна цел е нарушила въздушното пространство, като е влязла от Молдова. Два изтребителя F-16 и един хеликоптер IAR-330 SOCAT са излетели от въздушна база 86 във Фетещ, а други два изтребителя – от въздушна база 71 в Къмпия Турзий.

Въздушни тревоги започнаха да се обявяват и в североизточната част на Румъния от есента на тази година. До неотдавна предупрежденията за възможно падане на обекти от въздуха се отнасяха предимно за югоизточния окръг Тулча, където се намира общата граница между Румъния и Украйна по река Дунав и където Русия често атакува пристанищната инфраструктура.

От началото на септември обаче бяха регистрирани случаи, при които дронове паднаха в полета или в гори и в други региони на Румъния, без да има пострадали или материални щети.