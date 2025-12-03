БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха...
Чете се за: 03:17 мин.
Президентството: Този парламент няма политическата воля...
Чете се за: 00:27 мин.
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
Чете се за: 01:22 мин.
С пълно единодушие: Депутатите одобриха оттеглянето на...
Чете се за: 04:30 мин.
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за...
Чете се за: 01:25 мин.
Блокада на "Кулата"? Земеделците в Гърция се...
Чете се за: 01:07 мин.
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка,...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Журналистика за хората: Раздадоха наградите "Валя Крушкина" – БНТ грабна две отличия

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Запази

Репортерите на "По света и у нас" Милена Кирова и Мая Димитрова са сред наградените

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

На специална церемония бяха връчени журналистическите награди на името на Валя Крушкина - невероятен човек, приятел и колега от БНТ, която ни напусна рано.

Завърши официалната церемония по връчването на 14-ите годишни награди "Валя Крушкина - журналистика за хората". Тази вечер бяха връчени награди в четири категории.

За пишещ журналист от печатни и онлайн медии наградата получи Янка Петкова от "OFFNews".

За журналист от електронна медия, радио или телевизия наградата взе репортерът на "По света и у нас" Мая Димитрова за филма си "Архитекти на хаоса".

За снимащ журналист, оператор или фотограф наградата отиде при журналиста на свободна практика Живко Константинов.

За млад журналист наградата е за Горица Радева от "OFFNews".

А голямата награда е за репортера на "По света и у нас" Милена Кирова за репортажите ѝ за липсващите изборни гласове.

Честито на всички наградени!

#награди за БНТ #"Валя Крушкина - журналистика за хората" #Мая Димитрова #награди "Валя Крушкина - журналистика за хората" #Милена Кирова

Последвайте ни

ТОП 24

Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
1
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Борисов: Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121 депутати, правейки нов бюджет, или избори
2
Борисов: Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121...
НА ЖИВО: Европейското първенство по плуване в малък басейн
3
НА ЖИВО: Европейското първенство по плуване в малък басейн
На първа инстанция: 18 години затвор за Димитър Любенов, убил французин в катастрофа на Околовръстното
4
На първа инстанция: 18 години затвор за Димитър Любенов, убил...
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за провеждане на референдум за еврото
5
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за провеждане на...
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
6
Влак прегази 16-годишно момче във Враца

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
3
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
4
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
5
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...

Още от: Общество

"За мен няма граници" – история за упоритост, вяра и успех, въпреки диагнозата
"За мен няма граници" – история за упоритост, вяра и успех, въпреки диагнозата
"14 века България в Европа" – инициатива на БНТ, БНР и БТА "14 века България в Европа" – инициатива на БНТ, БНР и БТА
Чете се за: 03:05 мин.
Антиправителствени протести и тази вечер в София и други градове на страната Антиправителствени протести и тази вечер в София и други градове на страната
Чете се за: 01:05 мин.
След погрома в София: 14 от задържаните вече са с повдигнати обвинения След погрома в София: 14 от задържаните вече са с повдигнати обвинения
Чете се за: 02:42 мин.
Държавният глава Румен Радев се срещна със студенти в президентската институция Държавният глава Румен Радев се срещна със студенти в президентската институция
Чете се за: 02:27 мин.
„Срещу войната по пътищата“: Благотворителен концерт в София в подкрепа на пострадали „Срещу войната по пътищата“: Благотворителен концерт в София в подкрепа на пострадали
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

С пълно единодушие: Депутатите одобриха оттеглянето на бюджетите за 2026 г.
С пълно единодушие: Депутатите одобриха оттеглянето на бюджетите за...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха българо-гръцката граница при "Кулата - Промахон" След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха българо-гръцката граница при "Кулата - Промахон"
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
"14 века България в Европа" – инициатива на БНТ, БНР и БТА "14 века България в Европа" – инициатива на БНТ, БНР и БТА
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Журналистика за хората: Раздадоха наградите "Валя Крушкина" – БНТ грабна две отличия Журналистика за хората: Раздадоха наградите "Валя Крушкина" – БНТ грабна две отличия
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Антиправителствени протести и тази вечер в София и други градове на...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
След погрома в София: 14 от задържаните вече са с повдигнати обвинения
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
ЕС и НАТО: Подкрепата за Украйна e непоклатима
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Нагъл шофьор беше заснет да кара по тротоар в Хасково (ВИДЕО)
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ