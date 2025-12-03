Журналистика за хората: Раздадоха наградите "Валя Крушкина" – БНТ грабна две отличия

Репортерите на "По света и у нас" Милена Кирова и Мая Димитрова са сред наградените
На специална церемония бяха връчени журналистическите награди на името на Валя Крушкина - невероятен човек, приятел и колега от БНТ, която ни напусна рано.
Завърши официалната церемония по връчването на 14-ите годишни награди "Валя Крушкина - журналистика за хората". Тази вечер бяха връчени награди в четири категории.
За пишещ журналист от печатни и онлайн медии наградата получи Янка Петкова от "OFFNews".
За журналист от електронна медия, радио или телевизия наградата взе репортерът на "По света и у нас" Мая Димитрова за филма си "Архитекти на хаоса".
За снимащ журналист, оператор или фотограф наградата отиде при журналиста на свободна практика Живко Константинов.
За млад журналист наградата е за Горица Радева от "OFFNews".
А голямата награда е за репортера на "По света и у нас" Милена Кирова за репортажите ѝ за липсващите изборни гласове.
Честито на всички наградени!