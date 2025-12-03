Журналистика за хората: Раздадоха наградите "Валя Крушкина" – БНТ грабна две отличия

На специална церемония бяха връчени журналистическите награди на името на Валя Крушкина - невероятен човек, приятел и колега от БНТ, която ни напусна рано.

Завърши официалната церемония по връчването на 14-ите годишни награди "Валя Крушкина - журналистика за хората". Тази вечер бяха връчени награди в четири категории.

За пишещ журналист от печатни и онлайн медии наградата получи Янка Петкова от "OFFNews".

За журналист от електронна медия, радио или телевизия наградата взе репортерът на "По света и у нас" Мая Димитрова за филма си "Архитекти на хаоса".

За снимащ журналист, оператор или фотограф наградата отиде при журналиста на свободна практика Живко Константинов.

За млад журналист наградата е за Горица Радева от "OFFNews".

А голямата награда е за репортера на "По света и у нас" Милена Кирова за репортажите ѝ за липсващите изборни гласове.

Честито на всички наградени!