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Златан Ибрахимович заспал на Белгия - Иран

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Спорт
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Тимът на Белгия бе сочен за фаворит в групата си, но равенства срещу Египет и Иран засега не опрадвадат тези надежди.

Златан Ибрахимович
Снимка: БТА

Бившият шведски национал Златан Ибрахимович, който е консултант за американската телевизия Fox Sports по време на световното първенство по футбол, не остана очарован от мача между Белгия и Иран (0:0).

"Това, което мога да кажа, е, че през първото полувреме за малко не заспах. През второто полувреме направо си заспах", каза той, усмихвайки се към колегата си в студиото Тиери Анри.

"Няма какво да се каже за този мач, нова равенство. Ще видим какво ще става в следващата среща, но оставям колегите да говорят", добави Ибрахимович.

Тимът на Белгия бе сочен за фаворит в групата си, но равенства срещу Египет и Иран засега не опрадвадат тези надежди. "Червените дяволи" обаче държат съдбата в ръцете си, като победа в третата срещу срещу отбора на Нова Зеландия ще им осигури със сигурност продължаване напред.

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