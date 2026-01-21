Зоологическата градина в Мюнхен ще получи две панди от Китай

Зоологическата градина в Мюнхен ще получи две гигантски панди от Китай в рамките на т.нар. „панда дипломация“, потвърди премиерът на Бавария Маркус Зьодер, цитиран от ДПА.

Животните се очаква да пристигнат в зоопарка „Хелабрун“ най-късно до 2028 г., каза Зьодер, който е известен любител на пандите, по време на подписването на договора.

Зоологическата градина в Мюнхен се стреми да стане втората в Германия, която получава панди под наем от Китай след берлинската, и се ангажира да изгради нова секция за пандите.

Китай практикува панда дипломация вече повече от 50 години, като предоставя емблематичните животни на други държави като жест на доброжелателство. В момента около 60 китайски гигантски панди, считани за застрашен вид, са дадени под наем на различни страни.