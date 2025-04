Звезда на Панатинайкос изпревари Везенков за реализатор №1 на сезона в Евролигата (ВИДЕО)

Кендрик Нън продължава да прави фурор с екипа на Панатинайкос в Евролигата. Една от звездите на "детелините" завоюва приза Най-добър реализатор на редовния сезон в турнира на богатите, като изпревари Александър Везенков, с когото се конкурираше през голяма част от 2024/2025.

Американецът финишира на върха в класацията Реализатор №1 с по 21.1 точки за 33 мача, докато лидерът на Олимпиакос завърши на третото място с по 20.2. Втори се нареди Карсън Едуардс от Байерн Мюнхен с по 20.5 точки, а Топ 5 допълват четвъртия Ти Джей Шортс от Париж с по 18.7 и петият Никола Миротич от Армани Олимпия Милано с по 17.7.

