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„От Балкана до Нил“ - хроника на едно приятелство тази вечер от 19.15 ч. по БНТ

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„От Балкана до Нил“ - хроника на едно приятелство тази вечер от 19.15 ч. по БНТ
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Интересни и малко известни моменти от отношенията между България и Египет можете да видите тази вечер от 19.15 ч.

Съдбата на няколко поколения гурбетчии от Копривщица, годините на изгнание на Симеон II в Александрия, събитията около Суецката криза и откритите египетски артефакти по българското Черноморие са част от темите във филма.

Разказът е на Весела Смилец, оператор е Цветан Благоев, а монтажът е на Асена Оракова.

Филмът е посветен на 100 години официални дипломатически отношения между България и Египет. Използвани са документи и снимки от Държавна агенция „Архиви“, кадри от Златния фонд на БНТ, както и материали от личния архив на Симеон Сакскобургготски.

Режисьор е Емил Минков.

#От Балкана до Нил #тази вечер #филм #БНТ

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