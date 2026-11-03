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След победата над Маями Хийт, Лука Дончич определи новака Уокър Кеслър като "ключов играч" за отбора

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
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Словенецът каза още, че отборът го подкрепя. Американецът записа още един дабъл-дабъл при победата на Лос Анджелис над Маями Хийт в понеделник.

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Лука Дончич се изказа ласкаво за новака на Лос Анджелис Лейкърс Уокър Кеслър след поредното силно представяне на центъра при победата над Маями Хийт със 138:117 вчера.

Кеслър записа 15 точки, 15 борби, две асистенции и две откраднати топки, с което завърши третия си пореден дабъл-дабъл, а Лейкърс подобриха резултата си до 6-2.

След мача Дончич подчерта колко важен е станал Кеслър за Лейкърс.

„Той е ключов играч за нас. Мисля, че когато играе добре, това ни дава много по-голям шанс за победа“, каза Дончич.

„Така че той просто трябва да продължава така. Както му казахме, ние го подкрепяме. Да, той няма да играе страхотно всеки мач, но начинът, по който играе, ни помага да печелим“, добави звездата на Лейкърс.

Кеслър се присъедини към Лос Анджелис от Юта Джаз по време на извънсезонния период с грандиозен договор и впоследствие се съгласи на четиригодишен договор на стойност 130 милиона долара с Лейкърс.

В осем мача 25-годишният американец отбелязва средно по 14,4 точки и 10,5 борби, като същевременно стреля със 71,4% успеваемост от игра.

Дончич отново беше движещата сила зад победата на Лейкърс, завършвайки с 42 точки, седем борби и 13 асистенции, като вкара шест тройки. Това бе четвъртият му мач от последните пет, в който той отбеляза 40 точки.

За Лейкърс предстои гостуване на Сакраменто Кингс в сряда.

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#Уокър Кеслър #НБА 2026/2027 #Лука Дончич #ЛА Лейкърс

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