17-годишен българин попадна в групата на Милан за първия мач за сезона

Алегри гласува доверие на Валери Владимиров.

Масимилиано Алегри
Снимка: Facebook / AC Milan
Слушай новината

Италианският гранд Милан ще изиграе тази вечер първия си официален двубой за сезон 2025/26. На „Сан Сиро“ „червено-черните“ ще приемат Бари в среща от I кръг в турнира за Купата на Италия.

В групата на Милан попадна 17-годишният българин Валери Владимиров, който е част от младежките формации на „росонерите“ от лятото на 2024 г. Владимиров, който е юноша на Ботев Пловдив, е централен защитник. През изминалата кампания взе участие в 30 двубоя на юношеските формации на Милан.

Решението на треньора Масимилиано Алегри до голяма степен е изненадващо, тъй като Владимиров не бе част от разширения състав на Милан по време на предсезонната подготовка. Липсата на достатъчно централни защитници обаче е накарала Алегри да включи в групата талантливия българин.

Иначе самият треньор ще гледа двубоя от трибуните, а не от резервната скамейка. Той изтърпява наказание от два мача, което получи на финала в турнира за Купата на Италия през 2024 г., когато беше треньор на Ювентус.

Мачът Милан – Бари е тази вечер от 22:15 часа. Победителят ще се класира за втория кръг в турнира за Купата на Италия, където ще срещне Лече.

