24 ранени, сред които и 8 полицаи след сблъсъци на протест на овцевъди в Букурещ

Общо 24 души са потърсили медицинска помощ, включително осем представители на органите на реда след протест на румънските овцевъди пред сградата на правителството на площад „Виктория“ в Букурещ.

Той ескалира в сериозни сблъсъци между групи демонстранти и органите на реда, съобщават местните медии. Жандармерията беше принудена да използва сълзотворен газ, за да овладее напрежението.

26 демонстранти са отведени в полицейските участъци за изясняване на самоличността им и за документиране на прояви на хулиганство. На тях ще бъдат наложени и административни глоби.

По първоначална информация на жандармерията на Букурещ сред протестиращите вероятно е имало „инфилтрирани лица и агитатори“, които са се опитали да провокират безредиците.

Още в началото в тълпата бе забелязан възрастен мъж с плакат с надпис „Калин Джорджеску е президент“. По-късно група протестиращи скандираха името на бившия крайнодесен кандидат за президент на анулираните избори през 2024 г.

В хода на демонстрацията към множеството се присъединиха и поддръжници на крайнодесните партии Алианс за обединение на румънците и SOS Румъния, отбелязват местните медии.

„Чувам, както винаги, че тоталитарната държава се опитва да прави разни номера. Внимавайте да не се замесвате и да не се поддавате на провокации от страна на внедрени лица“, написа в официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук лидерът на АУР Джордже Симион.

„Към този момент нито една от представителните организации на овцевъдите не се намира на площада“, заявиха междувременно от правителствената пресслужба.

Не се забави и реакцията на румънския президент Никушор Дан.

„Осъждам по най-категоричен начин подобни действия – както и всеки опит за превръщане на легитимен протест в улични сблъсъци“, написа в официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук държавният глава.

Той отбелязва, че нападенията, актовете на агресия и вандализмът трябва да бъдат строго санкционирани в съответствие със закона.

„Никакво недоволство не може да оправдае подобно поведение или застрашаването на други граждани, намиращи се по улиците. Също толкова сериозно и осъдително е подстрекаването към насилие и опитът на безотговорни политици изкуствено да ескалират общественото напрежение, за да присвоят легитимен митинг, породен от основателни оплаквания“, допълва Никушор Дан.

Според него диалогът остава единственият път за намиране на решения.

„Трудният социален, икономически и политически контекст е реален и породи сериозно и основателно недоволство в обществото ни. Насилието обаче никога не е било – и никога няма да бъде – решение. За съжаление, ставаме свидетели как езикът на омразата – все по-често разпространяван в публичното пространство, включително онлайн – води до тежки последици и ескалира в действия, които са за съжаление. Призовавам към разум и отговорност“, подчертава президентът.

СНИМКИ:БТА

Междувременно премиерът в оставка Илие Боложан заяви, че е взел под внимание исканията, представени днес след протеста на площад „Виктория“. От правителствената пресслужба обаче уточняват, че в днешната демонстрация не е участвала представителната организация на овцевъдите и някои от исканията, повдигнати по време на протеста, вече са били обсъждани на шест предишни срещи между представители на сектора и властите.