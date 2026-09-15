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Беким Сейдиу се отказа от битката за президент на Косово

Николай Кръстев от Николай Кръстев
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Университетският професор и бивш посланик на Косово в Турция Беким Сейдиу оттегли кандидатурата си за президент на Косово. Той мотивира решението си с липсата на достатъчна подкрепа в парламента и компрометираната, по думите му, процедура за избор на държавен глава, съобщи RTK.

Сейдиу потвърди оттеглянето си във Фейсбук, като посочи, че официално е информирал политическите лидери за решението си.

В края на август той беше предложен за общ кандидат от управляващото движение „Самоопределение“ на премиера Албин Курти и опозиционния Демократичен съюз на Косово.

„Република Косово и нейните граждани не се нуждаят от политически драми и задълбочаваща се поляризация, а от зрялост и обединение в името на укрепването на нашата държава“, заяви Сейдиу. Той изрази надежда политическите партии да намерят изход от политическата безизходица.

За избора на президент на Косово е необходимо кандидатът да получи подкрепата на най-малко 80 от 120-те депутати в парламента.

На 5 април за изпълняващ длъжността президент на Косово беше избрана председателката на парламента Албулена Хаджиу. Тя пое поста след изтичането на мандата на предишния държавен глава Вьоса Османи.

#Беким Сейдиу #Косово #президентски избори

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