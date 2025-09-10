БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна...
Чете се за: 05:10 мин.
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома...
Чете се за: 00:47 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето...
Чете се за: 02:55 мин.
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за...
Чете се за: 03:12 мин.
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:05 мин.
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Чете се за: 01:00 мин.
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Чете се за: 01:20 мин.
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

28 компютри са открити във фермата за криптовалута в Община Горна Оряховица

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази

Кметът Николай Рашков заяви, че ще предостави на разследващите всички фактури, длъжностни характеристики и договори на служители, както и фактури за ток и покупка на техника

компютри открити фермата криптовалута община горна оряховица
Снимка: БТА
Слушай новината

Ферма за криптовалута беше открита в приземен етаж на сградата на Община Горна Оряховица. От Районната прокуратура във Велико Търново разследват случая. Сигналът е подаден от настоящия кмет Николай Рашков.

По всяка вероятност системата за копаене на биткойни е действала няколко години, а сигналът до полицията е подаден от настоящия кмет Николай Рашков. По случая се води разследване, а на този етап все още не се знае кой стои зад незаконната схема.

Фермата за криптовалута е открита от служители на Община Горна Оряховица в помещение на приземен етаж на сградата.

На място в сградата на Община Горна Оряховица разследващите са открили около 28 компютри, които са били директно свързани с електрозахранването на сградата. Те са били запрашени, което говори, че не са били използвани от дълго време.

Настоящият кмет Николай Рашков заяви в позиция във Фейсбук, че ще предостави на разследващите всички фактури, длъжностни характеристики и договори на служители, както и фактури за ток и покупка на техника.

До момента са разпитани двамата системни администратори, които тогава са работили в общината, както и бившият кмет Добромир Добрев.

"Аз не мога да кажа, но факт е, че двамата администратори, които работиха по моето време, единият беше отстранен от длъжностно ръководство, а другият все още е на работа. Сега вече, какво се е случило през тези две години, защото, реално погледнато, от новия мандат са две години, никога не съм влизал там и не съм знаел за тяхното съществуване. Контролните органи трябва да установят какво точно се е случило", каза инж. Добромир Добрев, бивш кмет на Община Горна Оряховица.

Единият от разпитаните администратори е заявил пред разследващите, че в това помещение е ремонтирал компютри на свои частни клиенти.

#Николай Рашков #ферма за криптовалута #Горна Оряховица

Последвайте ни

ТОП 24

15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
1
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
2
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
8000 декара горят в Сакар - битката с огъня продължава
4
8000 декара горят в Сакар - битката с огъня продължава
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
5
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица
6
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Регионални

Задържаха трима души със скимиращи устройства в Пловдив
Задържаха трима души със скимиращи устройства в Пловдив
Бебе леопард е най-новото попълнение на варненския зоопарк Бебе леопард е най-новото попълнение на варненския зоопарк
Чете се за: 00:47 мин.
Вижте кадри от големия пожар в Рила, който продължава да се разраства Вижте кадри от големия пожар в Рила, който продължава да се разраства
Чете се за: 00:27 мин.
Втори хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара в Рила Втори хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара в Рила
Чете се за: 01:15 мин.
Боен снаряд изплува на плаж "Велека" Боен снаряд изплува на плаж "Велека"
Чете се за: 00:32 мин.
След побоя в Русе: Заплашват семейството на съседа на Кожухаров След побоя в Русе: Заплашват семейството на съседа на Кожухаров
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война насам, заяви Туск след свалянето на руски дронове
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война...
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Вижте кадри от големия пожар в Рила, който продължава да се разраства Вижте кадри от големия пожар в Рила, който продължава да се разраства
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много версии, те не са на МВР, а на сайтчета и тролове Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много версии, те не са на МВР, а на сайтчета и тролове
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Родителите на Никола, пушил марихуана и помел петима души с АТВ: Съкрушен е, не го е извършил умишлено Родителите на Никола, пушил марихуана и помел петима души с АТВ: Съкрушен е, не го е извършил умишлено
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Запрянов за руските дронове в небето на Полша: Това е провокация,...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома на...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето място в...
Чете се за: 02:55 мин.
По света
МВнР: България изразява пълната си солидарност с Полша
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ