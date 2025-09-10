Българската позиция: Военният министър определи като провокация руските дронове над Полша

Българският министър на отбраната определи действията на Русия във въздушното пространство на Полша като провокация, която влошава диалога с НАТО. Атанас Запрянов заяви, че остро осъждаме действията на Москва, които са недопустими от гледна точка на международното право.

Действията на Русия от изминалата нощ влошават сигурността по отношение на въздушното пространство в Източна Европа, заяви министъра на отбраната.

Атанас Запрянов, министър на отбраната: "Разбира се, че е провокация. Това е нарушение на международното право по отношение на суверенитета на въздушното пространтство на всяка една държава. Още повече, че ние имаме въздушно простраство на Алианса. Въздушните пространства на страните-членки са част от общото въздушно пространство. И използването на летателни апарати във въздешното пространство на друга държава е грубо нарушение на международното право."

Пред депутатите от Комисията по отбрана Атанас Запрянов допълни, че страната ни е готова да реагира на подобни инциденти. Получаваме постоянно информация и от силите на НАТО и нашата противовъздешна отбрана ще знае достатъчно време предвалително, ако дронове се насочат към въздушното ни пространство.

Ивайло Мирчев, зам.-председател на парламентарната комисия по отбрана: "Опит на Путинова Русия да направят атаките с дронове по-ефективни, като заобиколят украинската отбрана. Това беше причината да задам въпрос към министъра и началника на отбраната, тъй като БЪлгария е доста по-лесна мишена и тук в определан степен съм удовлетворен от техните отговори." Христо Гаджев, председател на парламентарната комисия по отбрана: "Реакцията в Полша и в района и вдигането на дежурните изстребители, които упяха да свалят дроновете показва, че противовъздушната система и системата за ранно предупреждение на НАТО работи. В това отношение българските граждани могат да бъдат спокойни, че системата ще свърши работа." Атанас Запрянов, министър на отбраната: "Освен Полша, нека да припомня, че и Рувмъния също има проблеми с руски дронове, особено в близост до делтата на река Дунав. НАТО взема съответните мерки и мерките са категорични, ще бъде използвана военна сила срещу подобни летателни апарати и те ще бъдат сваляни. Руската страна по този начин фактически влошава диалога с НАТО. Не само, че няма диалог, а това са враждебни действия по отношение на територията на НАТО."

снимки: БТА

Пред депутатите от комисията по отбрана министър Запрянов обяви, че по механизма "Save" за страната ни са одобрени като кредит над 3 милиарда и 260 милиона евро, които ще се използват за модерниазация на армията ни. Възможно е още следваща година с част от тези пари страната ни да финансира купуването на 3D радари, както и придобиването от Белгия и Нидерландия на модернизирани минни ловци, които са необходими за борбата с минната опасност в Черно море.