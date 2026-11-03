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50 000 километра, за да стигне отново до дома (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Британски пътешественик се завръща у дома след 28-годишно околосветско пътешествие 

Британски пътешественик, обикалял света пеша в продължение на почти три десетилетия, изминавайки 50 000 километра, завършва прехода си днес пред дома, в който е израснал, съобщава Ройтерс. Карл Бушби си пробива път през джунглите на Централна Америка, прекосява ледовете между Аляска и Русия, а миналия месец преплува Ламанша, което беше последният етап от пътуването, осъществено изцяло със собствени сили.

Тази сутрин стотици ликуващи поддръжници посрещнаха 57-годишния мъж на площада в родния му град Хъл.

Когато е на малко повече от 20 години, Бушби служи в Парашутния полк на британската армия. След разпадането на брака си той начертава линия върху карта на света и потегля на път, вдъхновен от баща си, който си задавал въпроса дали е възможно да се стигне пеша от Лондон до Ню Йорк.

Носейки палатка, няколкостотин долара и евтин фотоапарат, авантюристът потегля от Чили и се насочва на север през Южна и Северна Америка, преминава от Аляска към Русия, Монголия и Китай, а след това се връща през Европа.

Първоначално Бушби очаква пътуването да продължи около 10 години, но не предвижда препятствията, с които ще се сблъска. Сред тях са кратък престой в затвора в Панама, заплашване с оръжие в Мексико и задържане от руските власти заради незаконно пресичане на границата. Към това се добавят и забавянията заради финансовата криза през 2008 г. и пандемията от ковид.

Снимки: БТА

#британски пътешественик #околосветско пътешествие

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