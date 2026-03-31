53 години след "Аполо 11": НАСА се готви да се завърне на Луната

Почти 60 години след легендарната мисия "Аполо 11", НАСА се готви да изпрати четирима астронавти на нова пилотирана мисия около Луната. Обиколката е стъпка към ново кацане на естествения спътник на Земята през 2028-ма година, както и към първия пилотиран полет до Марс до 2040 година.

Часове до момента, в който НАСА отново ще пише история като изпрати четирима астронавти на обиколка в орбитата на Луната. Предвижда се мисията "Артемис 2" да стартира от Космическия център "Кенеди" във Флорида на борда на 98-метровата Space Launch System – най-мощната ракета, която НАСА някога е изстрелвала. Екипажът на кораба "Орион" се състои от специалистите на мисията, американката Кристина Кук и канадецът Джереми Хансен, както и от пилотът Виктор Глоувър и капитанът Рийд Уайзман, също американци. А прозорецът за изстрелване се отваря утре.

Чарли Блекуел-Томсън, директор по изстрелването: "Това е вълнуващ момент за нас, за екипажа, за Съединените щати и за целия свят. Ще излетим, когато оборудването е готово за изстрелване. Но със сигурност всичко сочи, че в момента сме в отлична, отлична форма."

Очаква се мисията да продължи около 10 дни, през които "Орион" да направи няколкодневно прелитане около Луната преди да поеме по траектория на "свободно връщане" – път, който естествено завърта космическия кораб обратно към Земята, без необходимостта от допълнително задвижване.

Лори Глейз, заместник-администратор на дирекцията за мисиите на НАСА: "Докато сме около Луната, ще правим снимки и ще разгледаме обратната й страна. Ще отведем нашите астронавти толкова далече от Земята, колкото човек никога не е бил, така че това ще подобри рекорда на "Аполо".

Освен наблюденията, астронавтите ще тестват системите на кораба и ще проведат редица експерименти, свързани с радиацията, както и със своето здраве и работоспособност. Целта е човешки крак отново да се върне на лунната повърхност, утвърждавайки водещата роля на Съединените щати в Космоса, на фона на силната конкуренция от страна на Китай.