9000 гледат бенефиса на Теодор Салпаров

9000 гледат от трибуните бенефиса на волейболната звезда Теодор Салпаров "Една кариера - Една легенда". Броени часове преди събитието главният герой Теодор Салпаров и част от гостуващите звезди, сред които Иван Милкович и Микеле Баранович, излязоха пред залата, където има мини волейболно игрище, на което феновете и зрителите могат да опитат играта, и зарадваха хората там с автографи.

След това Теодор Салпаров и президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев наградиха младите шампиони на Mini Euro Volley.

Бенефисът започна с ефектно представяне на всички световни и български звезди, които ще участват в него, както и с изпълнение на националният химн на България пред близо 9000 зрители изпълнили залата.

В състава на "Световните легенди" са Урош Ковачевич, Александър Волков, Самуеле Папи, Рафаел Паскуал, Марк МакГивърн, Николай Павлов, Якопо Масаро, Зимон Тишер, Серджо Сантош, Александър Атанасийевич, Иван Милкович, Емануеле Бирарели, Микеле Баранович, Маркоо Подрасчанин, Данте Амарал Сречко Лисинац. А треньори на тима са Алберто Киапарини, Алберто Джулиани и селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини.

В "Българските звезди" са Георги Братоев, Евгени Иванов, Христо Цветанов, Андрей Жеков, Боян Йорданов, Красимир Гайдарски, Светослав Гоцев, Георги Сеганов, Владимир Николов, Николай Иванов, Виктор Йосифов, Костадин Стойков, Георги Салпаров, Теодор Тодоров, Тодор Алексиев, Данаил Милушев, Николай Пенчев и Цветан Соколов. Начело на "звездите" са Радостин Стойчев, Александър Попов, Найден Найденов и Стефан Христов.