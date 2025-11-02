БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Алавес се справи с Еспаньол в Ла Лига

от БНТ
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
в друг мач от кръга Селта отказа Леванте.

Алавес се справи с Еспаньол в Ла Лига
Снимка: БТА
Алавес постигна четвърти успех през сезона в Ла Лига. Тимът спечели при гостуването си на Еспаньол след 2:1 в мач от 11-ия кръг.

Денис Суарес откри резултата в 5-ата минута, а Лукас Бойе удвои в 40-ата. Роберто Фернандес Хаен оформи крайния резултат в 56-ата минута след асистенция на Карлос Ромеро. Бойе получи втори жълт картон в добавеното време.

Алавес е осми в класирането с 15 точки, а Еспаньол е на пета позиция с 18.

В ранния мач Леванте загуби у дома от Селта с 1:2. Унай Венседор остави домакините с човек по-малко заради директен червен картон в 27-ата минута. 10 по-късно Леванте получи правото да изпълни дузпа, но Ета Ейонг удари гредата.

Оскар Мингеса откри в 40-ата минута, Кервин Ариага изравни за Леванте в 66-ата минута, а Мигел Роман донесе успяха на Селта с попадение в първата минута от добавеното време.

Леванте е 17-и в подреждането с 9 точки, а Селта е 11-и с 13.

В късните мачове Барселона приема Елче, а Бетис - Майорка.

#ФК Леванте #Ла Лига 2025/26 #ФК Еспаньол #ФК Алавес #ФК Селта

