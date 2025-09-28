Алекс Грозданов: Огромно благодаря за подкрепата

Капитанът на националния тим на България Алекс Грозданов, който беше избран в Идеалния отбор на световното първенство по волейбол за мъже като най-добър блокировач, заяви, че усещането, да се доближаваш до мечтата си, е невероятно.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини загуби финала от Италия с 1:3 гейма.

"Ден след ден не усещаш колко се доближаваш до една мечта. Невероятно е. Стояхме на страна от медиите по време на първенството и това, което се случва в България. Това е най-голямата награда, че успяхме да зарадваме хората", коментира Грозданов след срещата.

Волейболистът вярва в потенциала на отбора.

"Това е най-голяма награда, това мога да кажа със сигурност. Със сигурност при нас има лека горчивина от загубения финал от Италия. Сигурен съм, че след като за две лета постигнахме подобно нещо, имаме страхотен потенциал. За хората мога да кажа - едно огромно благодаря за тази подкрепа. Настръхвам буквално. Абсолютно сме едно семейство в отбора. Казал съм и преди за колектива, който създадохме и имаме до момента. Прекарваме много време заедно. Изслушваме се и се подкрепяме, а наистина това е ключът във всеки един отбор", завърши Алекс Грозданов.