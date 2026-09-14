Александър Александров ще претърпи операция

Футболистът на Локомотив Пловдив Александър Александров ще трябва да се подложи на операция след травмата, която получи в градското дерби с Ботев в неделя, съобщиха от клуба.

Александров влезе като резерва в 77-мата минута на срещата, но малко след това получи контузия и трябваше да напусне принудително игра.

Направените изследвания показват, че младият полузащитник е със счупена кост на глезена и скъсани връзки в тази област. Предстои му да бъде опериран в София, като периодът на възстановяване ще стане ясен след края на интервенцията. По първоначални прогнози той ще отсъства около 4 месеца от терените.

"В този труден момент за него заявяваме нашата подкрепа! Сашо, сигурни сме, че ще се върнеш по-силен от всякога! Желаем ти бързо и успешно възстановяване", написаха от Локомотив.

По-рано през деня от градския съперник Ботев също пожелаха скорошно завръщане на терена на Александров.